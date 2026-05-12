Έρχεται το 1ο Φεστιβάλ Διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με το Diversity Charter Greece διοργανώνουν το 1ο Φεστιβάλ Διαφορετικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Μαΐου 2026, στην Πλαζ Αρετσούς.

Το φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας και εγκαινιάζει έναν νέο θεσμό για την πόλη, με στόχο την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου.

Για δύο ημέρες, η Πλαζ Αρετσούς μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργικής συνύπαρξης, με τη συμμετοχή φορέων, συλλογικοτήτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Ανάμεσά τους, ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδας, η ΑΡΣΙΣ, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδας, το Thessaloniki Pride, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, το Κέντρο Γυναικών ΙΡΙΔΑ και η UNESCO Youth Club Thessaloniki.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια διαλόγου, δράσεις ευαισθητοποίησης, performance σύγχρονου χορού και συναυλίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας και της ισότιμης συμμετοχής στη δημόσια ζωή.

Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ έχουν οι προβολές επιλεγμένων ταινιών μικρού μήκους του Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, στο πλαίσιο της δράσης «Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Καλαμαριά». Μέσα από σύγχρονες κινηματογραφικές δημιουργίες, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ιστορίες που φωτίζουν ζητήματα ταυτότητας, αποδοχής και ανθρώπινης εμπειρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα, καθώς όλες οι δράσεις του φεστιβάλ θα πλαισιώνονται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής για όλες και όλους.

Παρασκευή 15 Μαΐου | 18:00 – 23:00

Σάββατο 16 Μαΐου | 11:00 – 14:00

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.