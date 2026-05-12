Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Τρίτη, αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.