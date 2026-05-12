Τιθορέα: Με χειροβομβίδες και καλάσνικοφ “πιάστηκαν” οι ληστές της τράπεζας – Εγκλωβίστηκαν σε δρόμο του Αλεποχωρίου και συνελήφθησαν

Σε χρόνο-ρεκόρ κατάφεραν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να εντοπίσουν και να συλλάβουν τα μέλη της συμμορίας που πραγματοποίησε ένοπλη ληστεία το πρωί της Δευτέρας σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Οι δράστες εισέβαλαν στην τράπεζα, άρπαξαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και διέφυγαν άμεσα από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαφυγή τους προς το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, δεσμίδες χρημάτων έπεσαν στον δρόμο, στοιχείο που μαρτυρά τη βιασύνη και την ένταση της επιχείρησης διαφυγής.

Ενέδρα της ΕΛ.ΑΣ. κοντά στο Αλεποχώρι

Οι τέσσερις άνδρες που συμμετείχαν άμεσα στη ληστεία, μαζί με μία γυναίκα συνεργό τους, συνελήφθησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας κοντά στο Αλεποχώρι, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση της ΔΑΟΕ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι μετά τη ληστεία οι κακοποιοί εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής στον δρόμο προς το Ζεμενό Βοιωτίας και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο όχημα που τους περίμενε στο σημείο, πιθανότατα με οδηγό τη γυναίκα που συνελήφθη μαζί τους.

Το εγκαταλελειμμένο όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Λαμίας, οι οποίοι συμμετείχαν στις εκτεταμένες αναζητήσεις που ξεκίνησαν αμέσως μετά τη ληστεία. Η πληροφορία κινητοποίησε το ειδικό κλιμάκιο της ΔΑΟΕ, το οποίο φέρεται να είχε ήδη στη διάθεσή του κρίσιμα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών.

Καταδίωξη και παράδοση

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους υπόπτους κοντά στο Αλεποχώρι και τους έστησαν ενέδρα. Οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδους δρόμους και τελικά αναγκάστηκαν να παραδοθούν.

Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκε στην κατοχή τους βαρύς οπλισμός, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο τύπου Scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα προς χρήση.

Παράλληλα, στο όχημα εντοπίστηκε και το σύνολο των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει από την τράπεζα της Κάτω Τιθορέας.

Νέες συλλήψεις σε Λουτράκι και Αθήνα

Οι έρευνες των αρχών συνεχίστηκαν με συντονισμένες επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Λουτράκι συνελήφθη ακόμη μία γυναίκα, ενώ στην Αθήνα συνελήφθησαν δύο άνδρες που φέρονται να σχετίζονται με την εγκληματική ομάδα.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους εντοπίστηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων.

Συνολικά, οκτώ άτομα οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ, όπου εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Εξετάζονται για παλαιότερες ληστείες

Οι αρχές ερευνούν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής των συλληφθέντων και σε άλλες ένοπλες ληστείες. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ιδιαίτερα η ληστεία που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε τράπεζα στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και άλλες πιθανές έκνομες ενέργειες με παρόμοια χαρακτηριστικά.