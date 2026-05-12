Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 12η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 12 Μαΐου:

1821: Σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της ελληνικής επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται προ των πυλών της Τριπόλεως.

1854: Οι Αγγλογάλλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας.

1902: Ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηκυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, που ονομάζεται «Τιτάν». Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα.

1930: Ιδρύεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.

1947: Εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό «ύποπτων στρατιωτικών».

1993: Διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως «ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών», καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι, για γούρι καταπώς είπαν. Όμως, ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε τη νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του.

Γεννήσεις

1820: Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτούργημα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. (Θαν. 13/8/1910)

1907: Κάθριν Χέπμπορν, αμερικανίδα ηθοποιός. (Θαν. 29/6/2003)

1963: Παναγιώτης Φασούλας, έλληνας παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός.

Θάνατοι

1884: Μπέντριχ Σμέτανα, τσέχος συνθέτης, από τους ιδρυτές της τσέχικης μουσικής εθνικής σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του «Μα Βλαστ» (Η Πατρίδα μου). (Γεν. 2/3/1824)

1992: Νίκος Γκάτσος, έλληνας ποιητής και στιχουργός. (Γεν. 8/12/1911)

1994: Ρόι Πλάνκετ, αμερικανός χημικός, που ανακάλυψε το τεφλόν. (Γεν. 26/6/1910)

Γιορτάζουν

Γερμανός, Γερμανία, Επιφάνιος, Επιφανία.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα για την Υγεία των Φυτών
  • Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτριών
  • Ευρωπαϊκή Ημέρα Περιοδοντολογίας
  • Ημέρα της Πανσελήνου του Μαΐου ή του Βούδα
  • Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας

