Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 500 ευρώ σε πολίτη που πέταξε 200 κιλά ρούχα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων από τον δήμο Θέρμης

Στην επιβολή νέου διοικητικού προστίμου προχώρησε η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης, στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αντιμετώπιση φαινομένων ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ σε πολίτη που εντοπίστηκε να έχει απορρίψει μεγάλο όγκο ρούχων δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή των Βασιλικών.

Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας, τα οποία διαβιβάστηκαν από τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Στέλιος Γκιζάρης, η ποσότητα των ρούχων που περισυνελέγη έφτανε περίπου τα 200 κιλά. Η απομάκρυνσή τους πραγματοποιήθηκε από συνεργαζόμενη εταιρεία του Δήμου, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ενδυμάτων.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από τον Δήμο

Πρόκειται για το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έναν μήνα η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είχε επιβάλει πρόστιμο 600 ευρώ σε δημότη στην Κοινότητα Καρδίας, λόγω απόθεσης κομμένων κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Ο Δήμος Θέρμης τονίζει ότι η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και αντικειμένων σε δημόσιους χώρους προκαλεί σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, δημιουργεί εστίες ρύπανσης και αλλοιώνει την εικόνα των τοπικών κοινοτήτων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως η εναπόθεση υλικών εκτός των προβλεπόμενων σημείων συλλογής αποτελεί παράβαση που επισύρει διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα.

«Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι υπόθεση όλων μας»

Σε δήλωσή του, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Στέλιος Γκιζάρης, υπογράμμισε ότι:

«Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι υπόθεση όλων μας. Με συνέπεια και συνεργασία μπορούμε να διατηρήσουμε τον Δήμο μας καθαρό και ανθρώπινο».

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με συνέπεια και όπου διαπιστώνονται παρόμοιες παραβάσεις θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.

Πώς μπορούν οι πολίτες να ζητούν αποκομιδή

Ο Δήμος υπενθυμίζει στους δημότες ότι για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, ηλεκτρικών συσκευών, κλαδιών και άλλων ειδικών απορριμμάτων μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες στα τηλέφωνα 2310478035-040 και 15114 ή μέσω της πλατφόρμας Novoville.