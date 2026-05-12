Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος για απάτη με προπληρωμένη κάρτα σε κατάστημα
Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, για υπόθεση απάτης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε κατάστημα καφέ – ψιλικών στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος εισήλθε στο κατάστημα και ζήτησε από υπάλληλο να εκδώσει προπληρωμένη κάρτα αξίας 148,63 ευρώ. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πιστώθηκε το ποσό στον λογαριασμό του, ο δράστης αποχώρησε χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο.
Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε δίκυκλο όχημα, όπου τον ανέμενε συνεργός του, και διέφυγαν από το σημείο.
Έπειτα από έρευνες και αναζητήσεις των αστυνομικών, ο 32χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συνεργού του.
