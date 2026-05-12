MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος για απάτη με προπληρωμένη κάρτα σε κατάστημα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, για υπόθεση απάτης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε κατάστημα καφέ – ψιλικών στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος εισήλθε στο κατάστημα και ζήτησε από υπάλληλο να εκδώσει προπληρωμένη κάρτα αξίας 148,63 ευρώ. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πιστώθηκε το ποσό στον λογαριασμό του, ο δράστης αποχώρησε χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε δίκυκλο όχημα, όπου τον ανέμενε συνεργός του, και διέφυγαν από το σημείο.

Έπειτα από έρευνες και αναζητήσεις των αστυνομικών, ο 32χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συνεργού του.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Αυτή είναι η φωτογραφία που αλλοίωσαν και άρχισαν να βρίζουν εμένα και την οικογένειά μου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Η Διεθνής Χορωδιακή Συναυλία VOCES UNITATIS φέρνει φωνές από όλο τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 20η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Δημήτρης Καταλειφός: Οι γονείς μου ήθελαν να γίνω δικηγόρος, μέχρι να παίξω στην τηλεόραση δεν μου έδιναν σημασία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο