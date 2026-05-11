Χριστίνα Βίδου: Η πρώτη “καλησπέρα” στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη – Δείτε βίντεο

Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, η Σία Κοσιώνη δε θα καθίσει ξανά στην καρέκλα της παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, καθώς ολοκληρώθηκε και επισήμως η συνεργασία της με τον σταθμό που την έκανε γνωστή και αγαπητή σε όλον τον κόσμο.

Τη Δευτέρα (11.05.2026) η Χριστίνα Βίδου ανέλαβε το «τιμόνι» των ειδήσεων και είπε στους τηλεθεατές την πρώτη «καλησπέρα». Η έμπειρη δημοσιογράφος χαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό και ξεκίνησε αμέσως τη μετάδοση των ειδήσεων, καθώς κάθισε στην «καρέκλα» της Σίας Κοσιώνη.

Η Χριστίνα Βίδου λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάνει μία συγκινητική ανάρτηση με τη Σία Κοσιώνη, με την οποία συνεργάστηκαν αρμονικά όλα αυτά τα χρόνια στον ΣΚΑΪ.

«Respect μικρή μου», είχε γράψει στη λεζάντα στην ανάρτησή της η Χριστίνα Βίδου, δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία στην οποία πόζαρε αγκαλιά με τη Σία Κοσιώνη.