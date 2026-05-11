Κοζάνη: Βίντεο με αρκούδες να κάνουν βόλτες στους δρόμους της Νεάπολης

Στην πόλη της Νεάπολης Βοΐου στην Κοζάνη έφτασαν οι αρκούδες. Αίσθηση προκαλεί βίντεο με τα άγρια ζώα να τρέχουν στον δρόμο.

Αναγνώστης του kozanimedia.gr, «ανέβασε» βίντεο με τις αρκούδες τις οποίες συνάντησε μπροστά του κάνοντας τον συνηθισμένο του περίπατο στους δρόμους της Νεάπολης στην Κοζάνη.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, οι αρκούδες βρέθηκαν κοντά στο παλιό στρατόπεδο της Νεάπολης, στο δρόμο προς Καλλιστράτι.

Στο βίντεο φαίνονται δύο αρκούδες, η μία πιο μεγαλόσωμη από την άλλη, να διασχίζουν με την… άνεσή τους έναν αγροτικό δρόμο, κοντά στα πρώτα σπίτια της περιοχής.

Αρκούδες Κοζάνη

