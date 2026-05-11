Εργασίες σφράγισης ασφαλτικού στην Εθνική Οδό2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εργασίες σφράγισης ασφαλτικού στην ΕΟ2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 12 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026με έναρξη των εργασιών από τις 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες σφράγισης ασφαλτικού με θερμή μαστίχη θα λάβουν χώρα στη Γέφυρα Γαλλικού ποταμού (από Χ.Θ. 11+000 έως 12+000 περίπου), στο ρεύμα προς Χαλκηδόνα, και τις δυο λωρίδες κυκλοφορίας, τμηματικά με αποκλεισμό μιας λωρίδας ανά φορά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.