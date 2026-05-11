MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες σφράγισης ασφαλτικού στην Εθνική Οδό2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες σφράγισης ασφαλτικού στην ΕΟ2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 12 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026με έναρξη των εργασιών από τις 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες σφράγισης ασφαλτικού με θερμή μαστίχη θα λάβουν χώρα στη Γέφυρα Γαλλικού ποταμού (από Χ.Θ. 11+000 έως 12+000 περίπου), στο ρεύμα προς Χαλκηδόνα, και τις δυο λωρίδες κυκλοφορίας, τμηματικά με αποκλεισμό μιας λωρίδας ανά φορά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Βελόπουλος: Σε διάλυση η κυβέρνηση – Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Δεν νοσεί ο Έλληνας που εκτέθηκε στον χανταϊό – Ντρέπομαι για τις αντιδράσεις στον επαναπατρισμό του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κυρανάκης για Τέμπη: Αν τέσσερις συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, θα είχαν σωθεί 57 ζωές

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Χανταϊός: Πάνω από 90 άνθρωποι θα έχουν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο Hondius μέχρι το βράδυ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Με παγκόσμιους ηγέτες της επιστήμης και της καινοτομίας ανοίγει επίσημα την αυλαία του το Aristotle Innovation Forum

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ: Το Ιράν μας κοροϊδεύει εδώ και 47 χρόνια, σε λίγο θα τους κοπεί το γέλιο