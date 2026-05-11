Δ. Μάντζος: Η κυβέρνηση παραμένει σιωπηλή και αδρανής απέναντι στη νέα τουρκική πρόκληση

«Ημέρες μετά τις αναφορές στον ελληνικό Τύπο και τις τουρκικές διαρροές για επικείμενο σχέδιο νόμου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης με το οποίο οι παράνομες διεκδικήσεις της γειτονικής χώρας εις βάρος της Ελλάδας θα αποτελέσουν αντικείμενο της έννομης τάξης της, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σιωπηλή και αδρανής», αναφέρει ο Δημήτρης Μάντζος σε δήλωση του.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σημειώνει ότι «η επιμονή της Τουρκίας στις αξιώσεις της, παρά το ότι είναι εντελώς αβάσιμες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων, ναρκοθετεί την προσέγγιση των δύο κρατών, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη η χώρα μας να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της στο Αιγαίο, που απορρέουν από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, με την κατοχύρωση των θαλάσσιων πάρκων και την ολοκλήρωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού».

Προσθέτει ότι «σε αντίθεση με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, δια των ευρωβουλευτών του, ανέλαβε συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανάδειξης του σοβαρού ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες αποτροπής της κατάθεσης και ψήφισης του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου που θίγει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου».

Ο κ. Μάντζος αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ αναμένει από την ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει, «εάν και κατά πόσον προτίθεται να αναλάβει οποιαδήποτε ανάλογη πρωτοβουλία στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, που συνεδριάζει σήμερα, ή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντίδραση της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη διαφαινόμενη νέα τουρκική πρόκληση».