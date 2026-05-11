Σχολείο στο Μάντσεστερ τέθηκε σε lockdown για ένα… νεροπίστολο

Σε κατάσταση lockdown τέθηκε το πρωί της Πέμπτης (07/05) το σχολείο Cedar Mount Academy στο Γκόρντον του Μάντσεστερ, μετά από αναφορές για ύπαρξη όπλου.

Οι μαθητές παρέμειναν κλειδωμένοι στις τάξεις τους και οι πύλες του σχολείου σφραγίστηκαν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γονείς που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο ενώ ηχούσαν οι συναγερμοί.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ έσπευσε στο σημείο μετά από αναφορά για απειλή με πυροβόλο όπλο. Ωστόσο, μετά από έρευνα των αξιωματικών, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος.

Όπως αποκάλυψε αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο, όλη η αναστάτωση προκλήθηκε από δύο παιδιά που έπαιζαν με ένα νεροπίστολο. Μάλιστα, ένα παιδί δέχθηκε νερό από το παιχνίδι, αλλά δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Εκπρόσωπος του σχολείου διευκρίνισε ότι το περιστατικό ξεκίνησε από ένα τηλεφώνημα-φάρσα που προήλθε από εξωτερική πηγή, η οποία δεν σχετίζεται με τη σχολική κοινότητα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η αρχική πληροφορία που έλαβε έκανε λόγο για παιδί με «πυροβόλο όπλο», γεγονός που ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ένοπλης επέμβασης για προληπτικούς λόγους.

Η αστυνομία παρέμεινε στον χώρο του Cedar Mount Academy για αρκετή ώρα προκειμένου να καθησυχάσει τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αναφορά της απειλής.