Σταματίνα Τσιμτσιλή για Μυλωνάκη- Μεσσαροπούλου: Συνεχίζουμε τις προσευχές μας, να γυρίσουν νικητές και από αυτή τη μάχη

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έστειλε τις θερμότερες ευχές της στην Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την είδηση ότι ο τελευταίος πρόκειται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία για τη συνέχιση της θεραπείας του.

Μετά το ιατρικό ανακοινωθέν που γνωστοποίησε πως ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ βγήκε από τη ΜΕΘ έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας, αλλά και τη συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου στην πορεία της υγείας του.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε πως όλο αυτό το δύσκολο διάστημα η Τίνα Μεσσαροπούλου δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του συζύγου της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στηρίζοντάς τον καθημερινά. Όπως ανέφερε, τώρα που ο Γιώργος Μυλωνάκης παρουσιάζει βελτίωση και ετοιμάζεται να δώσει τη μάχη της αποκατάστασης, η σύζυγός του θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα του, δίνοντάς του δύναμη και κουράγιο για το επόμενο στάδιο.

«Ήταν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα όμως που ο άντρας της, ο Γιώργος Μυλωνάκης, είναι λίγο καλύτερα και θα δώσει τη δική του μάχη για την αποκατάσταση, η Τίνα μας πρέπει να είναι στο πλευρό του. Τον τελευταίο καιρό, εμείς το ξέρουμε, την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες δέκα μέρες, ήταν κυρίως μέσα μαζί του, προσπαθούσε να τον παρακινήσει για τις επόμενες κορυφές. Αυτό θα κάνει και τώρα, και εμείς της στέλνουμε όλη μας την αγάπη, όλη μας τη θετική ενέργεια, συνεχίζουμε τις προσευχές μας, και η Τίνα μας, ο Γιώργος μας να γυρίσουν νικητές και από αυτή τη μάχη».

Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Τόσο καιρό η Τίνα είχε επιλέξει να κρατηθούν πολύ χαμηλοί τόνοι, να εστιάσει στον άνθρωπό της, στην προσευχή της. Δεν έφυγε ούτε λεπτό από το πλευρό του. Και είμαι πολύ περήφανη για όλη την ομάδα μας που της έδειξαν έμπρακτα την αγάπη και την υποστήριξή τους, ήταν πάντα κάποιος από εμάς στο πλευρό της. Η Τίνα μας δεν έφυγε ούτε λεπτό από τον Ευαγγελισμό και αυτά τα λόγια ευγνωμοσύνης ήθελε να τα μοιραστεί και να τα εκφράσει, γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλη αγάπη και από το προσωπικό του νοσοκομείου και από τη διοίκηση και από τους γιατρούς και τους επιστήμονες, αλλά ακόμα και από τους άλλους συγγενείς, με τους οποίους έτσι δημιούργησε και σύναψε σχέσεις εκεί έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας».

Όσο για το διάστημα που ο Γιώργος Μυλωνάκης και η δημοσιογράφος θα παραμείνουν στη Γερμανία, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε: «Θα λείψουν για όσο χρειαστεί. Τώρα αυτά είναι πράγματα που και δεν τα ξέρουμε και νομίζω ότι και η ίδια ακόμα δεν τα γνωρίζει. Θα γίνει μια εκτίμηση της κατάστασης και από κει και πέρα, ανάλογα. Αν κρίνω από την Τίνα που στην παρακίνηση είναι πολύ καλή, ελπίζω σύντομα να έχουμε καλά νέα και χαμογελάω, γιατί έτσι θέλει και η Τίνα μας. Να είναι δίπλα του με δύναμη. Ο σύζυγός της, ο Γιώργος, όπως είπε, είναι μαχητής και εμείς ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και σύντομα να είναι στις επάλξεις, στην καθημερινότητα, στις υποχρεώσεις τους, στην οικογένειά τους, στα αγόρια τους. Η Τίνα μας μαζί μας, ο Γιώργος στη Βουλή, στη θέση του. Ο καθένας να συνεχίσει τη ζωή του και το πρόγραμμά του σαν όλο αυτό να ‘ναι μια ανάμνηση, ένα κακό όνειρο. Καλή δύναμη, είμαστε μαζί τους».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, βρίσκεται πλέον εκτός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ενημέρωση, η κλινική εικόνα του παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που οδήγησε τους θεράποντες ιατρούς στην απόφαση να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχιστούν η νοσηλεία και η αποθεραπεία του.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ “ο Ευαγγελισμός”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Στη συνέχεια, η Τίνα Μεσσαροπούλου έκανε δύο Instagram stories μέσα από τα οποία ευχαρίστησε τη διοίκηση, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους του «Ευαγγελισμού», αλλά και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους όλο αυτό αυτό το διάστημα. Παράλληλα χαρακτήρισε τον σύζυγό της «μαχητή» προσθέτοντας ότι «ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή».