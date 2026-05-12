Survivor: “Από θαύμα έζησε, έχασε πολύ αίμα” – Τι λέει ο πατέρας του παίκτη που χτυπήθηκε από ταχύπλοο

Σοκαρισμένος είναι ο πατέρας του παίκτη του Survivorο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο σκάφος ενώ ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο. Περιέγραψε όσα του είπαν από την εταιρεία παραγωγής, ενώ θέλησε να τονίσει ότι ο γιος του έκανε χρήση της απαραίτητης σημαδούρας που δίνεται από το παιχνίδι για λόγους ασφαλείας. Αποκαλύπτει επίσης ότι παρών στο περιστατικό ήταν και ένας συμπαίκτης του.

Συγκεκριμένα μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega, ο πατέρας του παίκτη του ριάλιτι αναφέρει: «Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο» και προσθέτει για τις συνθήκες του ατυχήματος: «Ηταν με ψαροντούφεκο, όταν πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ηταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Εχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».

Όπως αναφέρει επίσης ο πατέρας του άτυχου παίκτη, τις επόμενες ώρες θα μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο κάποια συγγενικά του πρόσωπα για να τον επισκεφθούν.

Survivor

