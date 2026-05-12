ΑΠΘ: Μπήκαν τα ΜΑΤ στο Πολυτεχνείο μετά την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές των ΕΑΑΚ – 25 προσαγωγές

Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν από την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε φοιτητές των ΕΑΑΚ εντός σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε τουλάχιστον 25 προσαγωγές έχει προχωρήσει η Ελληνική Αστυνομία μετά την επίθεση.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν τσιρίδες, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί επτά άτομα από τις επιθέσεις. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου περαιτέρω χειρουργική και ορθοπεδική φροντίδα. Φέρουν κακώσεις κατάγματα εκδορές και μώλωπες και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ ενώ αστυνομικοί των ΜΑΤ μπήκαν εντός της Σχολής.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 25 προσαγωγές ατόμων.

