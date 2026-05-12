Βορίδης για 2ετή ανανέωση ευρωπαίων εισαγγελέων: Δεν μπορεί να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς, όπως θέλει η κ. Κοβέσι

Για τα κεντρικά ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης στοΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ενόψει του Συνεδρίου που αρχίζει στις 15 του μήνα, με τα νέα κόμματα προ των πυλών, ενώ αναφέρθηκε και στην ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δύο έτη, με ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κ. Βορίδης, ανέφερε «πρώτη παρατήρηση είναι ότι θα έλεγα ότι η γενική εικόνα σε αυτό που τελικώς ενδιαφέρει κυρίως και βασικά τους πολίτες που είναι η διακυβέρνηση, είναι ότι τα βασικά χαρακτηριστικά νομίζω παραμένουν εκεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με μία μεγάλη και καθαρή διαφορά και επίσης φαίνεται ότι αυτά είναι ποσοστά που τουλάχιστον επί του παρόντος δεν διασφαλίζουν αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν αυτό, αυτό νομίζω είναι μία γενική παρατήρηση ως προς το τι συμβαίνει στο πάνω μέρος, δηλαδή στο ποιος είναι πρώτος.

Από κάτω, νομίζω ότι αρχίζει και αναπτύσσεται μία συζήτηση η οποία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει την πρόθεση να οργανώσει ένα πολιτικό κόμμα και φαίνεται ότι προχωράει σε αυτή την κατεύθυνση, ήταν αρκετά προφανές ότι τα διάφορα μικρότερα κόμματα της Αριστεράς και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει σήμερα να είναι ένα μικρό κόμμα της Αριστεράς, τουλάχιστον δημοσκοπικά, θα πιεστούν πολύ και ίσως και να μην έχουν δυνατότητα ή και να μην έχει νόημα η συμμετοχή τους στις εκλογές, καθώς φαίνεται ότι τα ποσοστά θα είναι χαμηλά. Άρα, εκεί υπάρχει μία αναδιάταξη.

Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το ποια θα είναι τελικώς η επιρροή αν τυχόν γίνει και φτάσει μέχρι τέλους, ενός κόμματος της κυρίας Καρυστιανού. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μία ώσμωση, υπάρχει μία πίεση, η οποία αφορά κυρίως τη λεγόμενη αντιπολιτική, αντισυστημική ψήφο. Δηλαδή, μάλλον φαίνεται να αντλεί ψήφους από ψηφοφόρους κομμάτων δεξιότερα».

Ως προς το κατά πόσο ένα νέο κόμμα με ιδρυτή τον κ. Σαμαρά θα αντλούσε ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βορίδης σημείωσε «δεν είμαι βέβαιος ή τουλάχιστον δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι ουσιώδης η επίδρασή του στην εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας ή αν αυτό θα αποτελέσει μία αναδιάταξη στους ψηφοφόρους που βρίσκονται πάλι «δεξιότερα» της Νέας Δημοκρατίας».

Ερωτηθείς, αν μπορεί να οδηγηθεί σε πολιτική περιπέτεια, εφόσον η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ανάδελφη σε ένα μετεκλογικό τοπίο όπου δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, ο κ. Βορίδης επισήμανε «όπως ξέρετε, εμάς η βασική μας επιδίωξη, επειδή τα βλέπουμε όλα αυτά, είναι όπως καταλαβαίνετε η αυτοδυναμία. Και εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι, προφανώς τώρα βρισκόμαστε αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές, άρα οι δημοσκοπήσεις σωστά καταγράφουν ό,τι καταγράφουν. Αλλά από την άλλη μεριά, όσο πλησιάζουμε με έναν πολύ μεγάλο αριθμό αναποφάσιστων ψηφοφόρων, αυτοί οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι που λένε, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω αποφασίσει τι θα γίνει, θα δούμε ή ακόμα και ψηφοφόροι οι οποίοι μπορεί να δηλώνουν κάτι σε μία μέτρηση δεν είναι υποχρεωτικό ότι όταν θα βρεθούν μπροστά στο πραγματικό δίλημμα, τώρα ήρθε η ώρα να ψηφίσω, τώρα διαμορφώνω με τις επιλογές μου την επόμενη διακυβέρνηση και αυτή η ψήφος τώρα είναι που έχει πολιτική σημασία, η πολιτική πράξη είναι η πράξη της ψήφου, όχι η δήλωση σε μια δημοσκόπηση, εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο.

Άρα εμείς εξακολουθούμε να λέμε ότι το κρίσιμο είναι η αυτοδυναμία. Το δε επιχείρημα της αυτοδυναμίας, γιατί τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, καμιά φορά μπορεί να πει κανένας, εντάξει ρε παιδάκι μου, αλαζονικό δεν είναι να θες να είσαι μόνος στη διακυβέρνηση, πάρε και κανένα άλλον, μπορεί και κάποιος άλλος να εμπλουτίσει την κουβέντα, να κάνει αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση. Εντάξει, λέμε εδώ ότι από την άλλη μεριά, αυτό που λέτε και εσείς, φαίνεται ότι όλα τα κόμματα απορρίπτουν μια τέτοια προοπτική, εννοώ συγκυβέρνησης. Αν τους ρωτήσεις τον ένας πίσω απ’ τον άλλον, λένε όχι ποτέ με τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θέλουν καν, δεν μπορούμε, αδύνατον κτλ. Ωραία, αυτό είναι προς συνεκτίμηση από τους ψηφοφόρους. Δηλαδή αυτό ξέρετε πώς το παραλαμβάνει το εκλογικό σώμα. Ότι, επειδή κάπως η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και επειδή το κομμάτι της αποτελεσματικής διακυβέρνησης είναι από τα σημαντικά ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν τους ψηφοφόρους, τους πολίτες, άμα όλοι λένε ότι εμείς όχι και από την άλλη μεριά υπάρχει και μια καθαρή, πολύ καθαρή διαφορά που στη χειρότερη εκδοχή είναι 11 μονάδες και στην καλύτερη της εκδοχή είναι 15 μονάδες του πρώτου από το δεύτερο κόμμα, μετά αυτό θα συνεκτιμηθεί θεωρώ από τους ψηφοφόρους».

Ερωτηθείς για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων για δύο χρόνια, ενώ η κυρία Κοβέσι είχε ζητήσει πενταετία, επισήμανε «δεν έχω δει εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού συμβουλίου, αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παράτασης της θητείας, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση».

«Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση. Δεν μπορεί να παρατείνεται, εσωτερικά μάλιστα, έτσι όπως το θέλει η κυρία Κοβέσι, από ένα σώμα, να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς. Άρα λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία. Άρα λοιπόν, το δικαστικό συμβούλιο νομίζω ότι είπε το εξής, ότι εγώ να δεχθώ την παράταση της θητείας, τώρα εικάζω το σκεπτικό του, ξαναλέω ότι δεν έχω διαβάσει τη σκέψη που είχε κάνει το δικαστικό συμβούλιο, παρατείνω τη θητεία για έναν χρόνο που θεωρώ ότι είναι επαρκής για να ολοκληρωθούν οι εργασίες επί εκκρεμών υποθέσεων και δη των συγκεκριμένων στις οποίες εμπλέκονται το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν στην Ελλάδα. Αυτό έχει και μια λογική, διότι ειδάλλως μια λογική ότι θα παρατείνω συνεχώς όσο υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις, ε, συγχωρέστε με, οι εκκρεμείς υποθέσεις, εκτός κι αν αποφασίσουν να την κλείσουν την Εισαγγελία, πάντα θα υπάρχουν. Τι εννοώ δηλαδή; Με κάτι θα καταγίνεται η Εισαγγελία, κάτι θα έχει, κάτι θα κάνουν οι άνθρωποι εκεί, κάποια υπόθεση θα είναι εκκρεμής σε κάποιο επίπεδο. Άρα, με αυτή την έννοια νομίζω ότι τα δύο χρόνια, η εκτίμησης οι εκτιμήσεις που έκανε το δικαστικό συμβούλιο ότι είναι επαρκής χρόνος ολοκλήρωσης των εκκρεμών των εισαγγελικών ερευνών, οι οποίες είναι τώρα εκκρεμείς. και κάποια στιγμή εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται θα ολοκληρωθούν. Φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η σκέψη του Δικαστικού Συμβουλίου» συμπλήρωσε.

Μπαίνοντας σε προεκλογικό χρόνο και με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται σε μια δίνη σφοδρής αντιπαράθεσης κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, για τις υποθέσεις των υποκλοπών αλλά και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ερωτηθείς ο κ. Βορίδης πόσο μπορεί να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι δεν δείχνουν καθοριστικές για την κρίση των ψηφοφόρων.

Οδεύοντας προς το Συνέδριο του κόμματος και ενώ αναρωτιούνται πολλοί αν όλες οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και της Κεντροδεξιάς συμπορεύονται ενωμένες, ο κ. Βορίδης σχολίασε «το Συνέδριό μας αυτό πράγματι έρχεται σε μια χρονική στιγμή στην οποία μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας, επομένως, το ζήτημα των εκλογών πια είναι ορατό, ακόμα και αν πούμε ότι οι εκλογές θα πάνε στο τέλος, όπως λέμε ότι θα πάμε στο τέλος της θητείας. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι τον Μάρτιο, θα είναι τον Απρίλιο, δηλαδή έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο και στα πλαίσια αυτά έρχεται το Συνέδριό μας.

Νομίζω ότι εκείνο που θα δείξει το Συνέδριο είναι την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι την εμπιστοσύνη την οποία όλοι έχουμε στον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες, θα βγει η πολιτική μας επιτροπή. Νομίζω ότι το μήνυμα πάντως που θα βγει και η εικόνα που θα βγει, αυτή είναι η πρόβλεψη που κάνω και η εκτίμηση που έχω, είναι μια εικόνα ενότητας, συντεταγμένης πορείας προς τις εκλογές και θα ληφθούν βεβαίως υπόψη σειρά από παρατηρήσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση του κυβερνητικού έργου και της δουλειάς την οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό, δηλαδή, η εκτίμησή μου είναι ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα στο Συνέδριο».