MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Απαράδεκτη η επέμβαση της ΕΛΑΣ στο ΑΠΘ και οι προσαγωγές “στο σωρό” – Πολιτικές δυνάμεις δίνουν άλλοθι στα ΜΑΤ

|
THESTIVAL TEAM

Για “προβοκατόρικες ενέργειες από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές” κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αναφερόμενη στην άγρια επίθεση που δέχθηκαν σήμερα το πρωί φοιτητές των ΕΑΑΚ από αντιεξουσιαστές.

Στην ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση κάνει λόγο για “νέα προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής με την απαράδεκτη παρουσία και την επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο χώρο του Πολυτεχνείου ΑΠΘ” και καταγγέλλει “προσαγωγή δεκάδων φοιτητών «στο σωρό»”.

Όπως τονίζει, “όλα αυτά, αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κατασυκοφαντήσει και να χτυπήσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, τη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση”. Αναφερόμενη στο σημερινό επεισόδιο η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ τονίζει ότι “για μια ακόμη φορά αξιοποιούνται προβοκατόρικες ενέργειες, από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, μια μέρα μάλιστα πριν τις φοιτητικές εκλογές”.

“Έχουν ευθύνη επίσης όσες πολιτικές δυνάμεις έχουν προσφέρει τα κατάλληλα «άλλοθι» για να κατασκηνώνουν τα ΜΑΤ στα πανεπιστήμια”, σημειώνει ακόμα και καλεί φοιτητές και φοιτήτριες να συμμετέχουν μαζικά στις αυριανές φοιτητικές εκλογές και να στηρίζουν με την ψήφο τους την Πανσπουδαστική Κ.Σ, ώστε “να μπλοκάρουν τα σχέδια τους, να στείλουν μαζικό μήνυμα καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής”.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Καταγγέλλουμε τη νέα προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής με την απαράδεκτη παρουσία και την επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο χώρο του Πολυτεχνείου ΑΠΘ , την προσαγωγή δεκάδων φοιτητών «στο σωρό».

Όλα αυτά, αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κατασυκοφαντήσει και να χτυπήσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, τη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση. Για μια ακόμη φορά αξιοποιούνται προβοκατόρικες ενέργειες, από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, μια μέρα μάλιστα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Έχουν ευθύνη επίσης όσες πολιτικές δυνάμεις έχουν προσφέρει τα κατάλληλα «άλλοθι» για να κατασκηνώνουν τα ΜΑΤ στα πανεπιστήμια.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να σκεφτούν ποιοι ευνοούνται από τέτοια περιστατικά που αποτελούν βούτυρο στο ψωμί των σχεδίων της κυβέρνησης για την προώθηση του Πανεπιστημίου Α.Ε. Με τη μαζική τους συμμετοχή στις αυριανές φοιτητικές εκλογές, με ψήφο στην Πανσπουδαστική Κ.Σ. μπορούν να μπλοκάρουν τα σχέδια τους, να στείλουν μαζικό μήνυμα καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής!

ΚΚΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ανήλικοι στα Χανιά διακινούσαν ναρκωτικά με ηλεκτρικά πατίνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Σ. Ζαχαράκη: Η Ελλάδα πρωτοπορεί και θέτει αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για το έγκλημα στα Κύμινα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Xανταϊός: Η Αυστραλία θα ναυλώσει αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των πολιτών της που βρίσκονται στο MV Hondius

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Γιώργος Ασημακόπουλος για το ατύχημα στο Survivor: “Τα σκάφη περνούν συνήθως πολύ μακριά από εκείνο το σημείο”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή