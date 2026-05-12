ΚΚΕ: Απαράδεκτη η επέμβαση της ΕΛΑΣ στο ΑΠΘ και οι προσαγωγές “στο σωρό” – Πολιτικές δυνάμεις δίνουν άλλοθι στα ΜΑΤ

Για “προβοκατόρικες ενέργειες από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές” κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αναφερόμενη στην άγρια επίθεση που δέχθηκαν σήμερα το πρωί φοιτητές των ΕΑΑΚ από αντιεξουσιαστές.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Καταγγέλλουμε τη νέα προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής με την απαράδεκτη παρουσία και την επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο χώρο του Πολυτεχνείου ΑΠΘ , την προσαγωγή δεκάδων φοιτητών «στο σωρό».

Όλα αυτά, αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κατασυκοφαντήσει και να χτυπήσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, τη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση. Για μια ακόμη φορά αξιοποιούνται προβοκατόρικες ενέργειες, από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, μια μέρα μάλιστα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Έχουν ευθύνη επίσης όσες πολιτικές δυνάμεις έχουν προσφέρει τα κατάλληλα «άλλοθι» για να κατασκηνώνουν τα ΜΑΤ στα πανεπιστήμια.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να σκεφτούν ποιοι ευνοούνται από τέτοια περιστατικά που αποτελούν βούτυρο στο ψωμί των σχεδίων της κυβέρνησης για την προώθηση του Πανεπιστημίου Α.Ε. Με τη μαζική τους συμμετοχή στις αυριανές φοιτητικές εκλογές, με ψήφο στην Πανσπουδαστική Κ.Σ. μπορούν να μπλοκάρουν τα σχέδια τους, να στείλουν μαζικό μήνυμα καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής!