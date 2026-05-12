Η ΑΑΔΕ στήνει πρότυπο οργανισμό για τις αγροτικές ενισχύσεις – Πληρωμές πάνω από 2,2 δισ. ευρώ μέχρι τέλος του έτους

|
Έναν πρότυπο οργανισμό για την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ που ανακοίνωσε επίσης ενεργοποίηση της πλατφόρμας για τις ενισχύσεις στα λιπάσματα σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με θέμα την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλους του έτους μίλησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Ο κ. Σχοινάς δεσμεύθηκε για πληρωμές που θα φτάσουν τα 2,231 δισ. ευρώ μέχρι τέλος του έτους.  

Ειδικότερα, αναφερόμενος στις πληρωμές κατά το α’ τετράμηνο του 2026 ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι από 1/1/2026 έως 30/4/2026 έγιναν πληρωμές 258.718.797 ευρώ σε 165.704 δικαιούχους για: Βασική Αναδιανεμητική, Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young), Συνδεδεμένες (αραβόσιτος, βαμβάκι), Τομεακά Προγράμματα και Εξισωτική 2025.

Ειδικότερα, για τον Μάιο 2026 είναι προγραμματισμένες πληρωμές για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες.

  • Οικολογικά Σχήματα: 295 εκατ. ευρώ για 160.000 δικαιούχους
  • Συνδεδεμένες: 1,5 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους και 

Πρόκειται συνολικά για 297 εκατ. ευρώ για 161 χιλ. δικαιούχους

Πληρωμές α' τετραμήνου
Για τον Ιούνιο 2026 είναι προγραμματισμένες πληρωμές (κατ’ εκτίμηση) που θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, 807 εκατ. ευρώ.

Πληρωμές Ιουνίου
Οι συνολικές πληρωμές στο β’ εξάμηνο θα ξεπεράσουν τα 2,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Πληρωμές μέχρι τέλος του έτους
Συνολικές πληρωμές
Η ηγεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ αναφέρθηκαν διεξοδικά στις αλλαγές που προωθούνται στις διαδικασίες και στον τρόπο εργασίας ενώ δόθηκαν πληροφορίες για τις πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ και άλλες δράσεις.

Έχουν ξεκινήσει σημαντικά νωρίτερα οι έλεγχοι οι οποίοι ακολουθούν το μοντέλο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία έχουν γίνει σημαντικά περισσότεροι έλεγχοι. Σχετικά με τους επιτόπιους ζωϊκούς ελέγχους (ΕΑΕ) αναφέρθηκε ενδεικτικά ότι από το 2024 που σύνολο δείγματος: 2.409 ΑΦΜ ελέγχθηκαν έως 30/4/2025 1.172 ΑΦΜ (49%) ενώ το 2025 σε σύνολο δείγματος: 4.697 ΑΦΜ ελέγχθηκαν έως 30/4/2026: 4.687 ΑΦΜ (99,8%).

Ο κ. Πιτσιλής δεσμεύτηκε για ενεργοποίηση της πλατφόρμας για τα λιπάσματα έως το τέλος Μαΐου με τις πρώτες πληρωμές να γίνονται στα μέσα Ιουνίου. Αναφέρθηκε επίσης στην πρώτη φάση του ΜΙΔΑ που ενεργοποιείται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου αλλά και για την ενοποίηση μητρώων και την παρακολούθηση των ζώων τονίζοντας ότι δημιουργείται μια πρότυπη αρχή πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.

Ο κ. Πιτσιλής τόνισε επίσης ότι οι αγρότες θα πρέπει να αξιοποιούν την εφαρμογή my aade app, η οποία στα «μηνύματά μου» δίνει τη δυνατότητα σε κάθε αγρότη να ενημερώνεται για οτιδήποτε μπορεί να του στέλνει η ΑΑΔΕ. Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργεί η εξυπηρέτηση των αγροτών στο 1521 και στο my1521 ενώ προωθείται και εξειδικευμένη υπηρεσία αποκλειστικά για τους αγρότες.

