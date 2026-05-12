Βρετανία: Ο Στάρμερ δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι δεν θα αποχωρήσει από τη θέση του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα ότι θα παραμείνει στη θέση του, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Στάρμερ ξεκίνησε την ομιλία του προς το υπουργικό συμβούλιο λέγοντας ότι “αναλαμβάνω την ευθύνη” για το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών της Πέμπτης και “αναλαμβάνω την ευθύνη να φέρω την αλλαγή που υποσχεθήκαμε”.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι “η χώρα αναμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε”, σημειώνοντας “αυτό κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο”.

Παράλληλα δήλωσε ότι “το Εργατικό Κόμμα διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση του επικεφαλής του και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί”.

“Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες”, συμπλήρωσε ο Στάρμερ.