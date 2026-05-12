Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες μετά την άγρια επίθεση σε φοιτητές στο ΑΠΘ

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες που οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, καθώς εξετάστηκε από τις αρχές η πιθανή εμπλοκή τους στην επίθεση εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, το πρωί της Τρίτης.

Σε βάρος των 39 εμπλεκόμενων δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο και έτσι αποχώρησαν από το Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, διενεργείται προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων στο επεισόδιο.

Επτά νεαρά άτομα τραυματίστηκαν κατά την άγρια επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί από αντιεξουσιαστές εντός σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα ηλικίας 19 έως 27 ετών, τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες. Ο ένας εξ αυτών είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να παραμείνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος φέρει κακώσεις κεφαλής και θώρακος ενώ έχει υποστεί και κάταγμα κεφαλής κερκίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας 27χρονος υπέστη κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα ενώ τα υπόλοιπα πέντε θύματα της επίθεσης φέρουν κακώσεις άκρων και εκχυμώσεις. Τα έξι αυτά άτομα δεν χρήζουν νοσηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί ομάδα αντιεξουσιαστών φορώντας κράνη και κρατώντας ρόπαλα και πυρσούς μπούκαρε σε Νομική, Οικονομική και Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκαν σε φοιτητές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν τσιρίδες, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές σε χώρους του Πανεπιστημίου.