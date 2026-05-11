Eurovision 2026: Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία δεν θα μεταδώσουν τη διοργάνωση, λόγω Ισραήλ

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν την Eurovision, λόγω Ισραήλ.

Ο σλοβένικος όμιλος RTV ανακοίνωσε ότι αντ’ αυτού θα μεταδώσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στους Παλαιστίνιους.

Από την πλευρά του το ισπανικό RTVE έχει προγραμματίσει τη μετάδοση μιας μουσικής εκδήλωσης που δεν συνδέεται με τη Eurovision, ενώ το ιρλανδικό δημόσιο δίκτυο ενός επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς.

Υπενθυμίζεται πως οι αντιδράσεις έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Απριλίου.

