Μαρινάκης για Γαλάζια Πατρίδα: “Κάθε μονομερής ενέργεια είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία”

«Κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου», ήταν το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το νέο νομοσχέδιο της Τουρκίας, το οποίο φιλοδοξεί και «με τη βούλα» να επικυρώσει τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο.

Όπως είπε, κάτι τέτοιο απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας, για εσωτερική κατανάλωση. «Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω από όλα το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας πως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

«Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στον δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. Οι δικές μας κινήσεις, οι οποίες δεν ετεροκαθορίζονται από κινήσεις ακόμα και γειτονικών χωρών, έχουν στέρεο αποτύπωμα, κινούνται στην κατεύθυνση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με κορυφαία το Θαλάσσιο Χωροταξικό σχεδιασμό, που καθορίστηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης», υπογράμμισε.