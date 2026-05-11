MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Γαλάζια Πατρίδα: “Κάθε μονομερής ενέργεια είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου», ήταν το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το νέο νομοσχέδιο της Τουρκίας, το οποίο φιλοδοξεί και «με τη βούλα» να επικυρώσει τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο.

Όπως είπε, κάτι τέτοιο απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας, για εσωτερική κατανάλωση. «Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω από όλα το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας πως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

«Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στον δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. Οι δικές μας κινήσεις, οι οποίες δεν ετεροκαθορίζονται από κινήσεις ακόμα και γειτονικών χωρών, έχουν στέρεο αποτύπωμα, κινούνται στην κατεύθυνση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με κορυφαία το Θαλάσσιο Χωροταξικό σχεδιασμό, που καθορίστηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης», υπογράμμισε.

Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Πρόεδρος ΕΟΔΥ: Σε μονάδα αρνητικής πίεσης ο 70χρονος – “Δεν έχει χανταϊό, έχει εκτεθεί σε κρούσμα”

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού για Ακύλα: Την άλλη Κυριακή θα πανηγυρίζουμε με ελληνικές σημαίες

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Μετά τα 30άρια χαλάει ο καιρός – Πότε επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Χαρακόπουλος: Ο Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που κάνουν περισσότερα από αυτά που λένε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο έκανε βόλτες δίπλα σε περαστικούς – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Συγκινεί η Μαρία Καρυστιανού για τη Γιορτή της Μητέρας: “Μάρθη μου… Για εμένα, η μητρότητα ξαφνικά άλλαξε μορφή”