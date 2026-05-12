ΑΠΘ: Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές – Έξι τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν τσιρίδες, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές

Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί ελαφρά έξι άτομα από τις επιθέσεις.

Δείτε το βίντεο:

Αυτή την ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

