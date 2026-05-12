Ντου αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε σχολές του ΑΠΘ – Επιτέθηκαν σε φοιτητές, πέταξαν καπνογόνα
THESTIVAL TEAM
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σημειώθηκε μέσα στο ΑΠΘ.
Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.
Φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν τσιρίδες, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.
Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο της «βεντέτας» δύο ακροαριστερών ομάδων φοιτητών που έχει ξεκινήσει πριν από περίπου έναν χρόνο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ξεκινούν στις 18 Μαΐου οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς
- Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο Γιώργος Λιανός είναι σοκαρισμένος, είναι δίπλα στον τραυματισμένο παίκτη του Survivor
- Χρυσοχοΐδης για ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό τους δράστες, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο