MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ντου αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε σχολές του ΑΠΘ – Επιτέθηκαν σε φοιτητές, πέταξαν καπνογόνα

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σημειώθηκε μέσα στο ΑΠΘ.

Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν τσιρίδες, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο της «βεντέτας» δύο ακροαριστερών ομάδων φοιτητών που έχει ξεκινήσει πριν από περίπου έναν χρόνο.

ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ο Τραμπ θα επιδιώξει να “ασκήσει πίεση” στον ομόλογό του της Κίνας Σι για το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Διασωληνωμένη 20χρονη Βρετανίδα, παρασύρθηκε από μηχανάκι στον Λαγανά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε από τη ΜΕΘ – Το ιατρικό ανακοινωθέν

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Μυλωνάκη- Μεσσαροπούλου: Συνεχίζουμε τις προσευχές μας, να γυρίσουν νικητές και από αυτή τη μάχη

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου