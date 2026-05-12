Ντου αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε σχολές του ΑΠΘ – Επιτέθηκαν σε φοιτητές, πέταξαν καπνογόνα

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σημειώθηκε μέσα στο ΑΠΘ.

Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν τσιρίδες, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο της «βεντέτας» δύο ακροαριστερών ομάδων φοιτητών που έχει ξεκινήσει πριν από περίπου έναν χρόνο.