Γεωργιάδης: Η ανησυχία για τον χανταϊό πρέπει να είναι μηδενική – Καλά στην υγεία του ο Έλληνας επιβάτης

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Έλληνα επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews.

Συγκεκριμένα, διαβεβαίωσε ότι ο 70χρονος δεν νοσεί από χανταϊό, ενώ γνωστοποίησε ότι είναι καλά στην υγεία του. Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι η ανησυχία για τον ιό πρέπει να είναι μηδενική και δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην αρνητική δημοσιότητα που θα μπορούσε να πάρει η Ελλάδα με ένα κρούσμα χανταϊού, εξηγώντας ότι «θέλουμε να μηδενίσουμε αυτή την πιθανότητα, γιατί από τον τουρισμό εξαρτάται η εθνική οικονομία».

Σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, σημείωσε ότι παρουσιάζει θεαματική βελτίωση.