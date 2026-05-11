ΣΥΡΙΖΑ: Το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”, ένα ακόμη επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» αποδεικνύεται ένα ακόμη επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Παρά τις κυβερνητικές θριαμβολογίες, χρηματοδοτήθηκε λιγότερο από το 10% των περίπου 125.000 αιτήσεων που κατατέθηκαν, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες εγκλωβισμένους σε μια ψεύτικη υπόσχεση απόκτησης κατοικίας».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες σε νέους ανθρώπους και οικογένειες που ασφυκτιούν από τα ενοίκια και τη στεγαστική κρίση, χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος. Την ώρα που τα ενοίκια εκτοξεύονται και η πρόσβαση στη στέγη μετατρέπεται σε άπιαστο όνειρο για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη στεγαστική κρίση με όρους δημοσίων σχέσεων. Αυτό την ενδιαφέρει, μαζί με το εμπόριο ελπίδας».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Εμείς τονίσαμε από την αρχή την ανάγκη για μία ριζικά διαφορετική στεγαστική πολιτική, με προστασία της πρώτης κατοικίας, ρύθμιση της αγοράς προσωρινής διαμονής και ουσιαστική στήριξη των νέων ανθρώπων. Αλλιώς θα γίνουμε φιλοξενούμενοι στις πόλεις μας».

