Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο Γιώργος Λιανός είναι σοκαρισμένος, είναι δίπλα στον τραυματισμένο παίκτη του Survivor

Συγκλονισμένος είναι ο Γιώργος Λιανός λόγω του σοβαρού τραυματισμού παίκτη στο «Survivor», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αναφέρει ότι ο παρουσιαστής δεν είναι σε θέση να βγει στη ραδιοφωνική εκπομπή που συμμετέχει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι ο Γιώργος Λιανός είναι συγκλονισμένος από αυτό που έχει συμβεί, και εξήγησε πως για λίγες ημέρες θα απουσιάζει από τον «Sfera 102,2».

«Έχει συμβεί κάτι από χθες βράδυ στο Survivor. Mίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για 2-3 μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημέμνος.

Είναι δίπλα στον παίκτη… Ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι, και ότι όλο του το μυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Κάνω αυτή την ανακοίνωση γιατί για κάποιες μέρες θα λείψει και θα ξαναβγεί όποτε νιώσει καλά» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.