Δήμος Θεσσαλονίκης: Η Δημοτική Αστυνομία ενισχύεται με έξι νέα ηλεκτρικά ποδήλατα

Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της προστασίας του δημόσιου χώρου και κατ’ επέκταση της καθημερινότητας των πολιτών, η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης ενισχύεται με έξι νέα ηλεκτρικά ποδήλατα, ακολουθώντας ένα οικολογικό μοντέλο λειτουργίας.

Η παρουσίασή τους καθώς και η επιχειρησιακή δράση της νέας μονάδας της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 12.00 το μεσημέρι, στην πλατεία Αριστοτέλους (κάτω από τη Μητροπόλεως).