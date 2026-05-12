Δήμος Θεσσαλονίκης: Η Δημοτική Αστυνομία ενισχύεται με έξι νέα ηλεκτρικά ποδήλατα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της προστασίας του δημόσιου χώρου και κατ’ επέκταση της καθημερινότητας των πολιτών, η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης ενισχύεται με έξι νέα ηλεκτρικά ποδήλατα, ακολουθώντας ένα οικολογικό μοντέλο λειτουργίας.
Η παρουσίασή τους καθώς και η επιχειρησιακή δράση της νέας μονάδας της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 12.00 το μεσημέρι, στην πλατεία Αριστοτέλους (κάτω από τη Μητροπόλεως).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Καλλιθέα: “Είναι καλύτερα, χρειάζεται να κάνει φυσιοθεραπείες” λένε οι γονείς της 2χρονης που έπεσε στο συντριβάνι
- Απέδρασε κρατούμενος από την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου στο Ρίο, τον συνέλαβαν μέσα σε μια ώρα
- Survivor: Τι λέει ο παραγωγός του ριάλιτι Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη