Survivor: Τι λέει ο παραγωγός του ριάλιτι Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη

Στο τραγικό ατύχημα που είχε ο παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο αναφέρθηκε ο παραγωγός του ριάλιτι Ατζούν Ιλιτζαλί.

Ο παίκτης του Survivor έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω στο δεξί πόδι από προπέλα σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Ο Τούρκος παραγωγός αποκάλυψε ότι επρόκειτο να αναχωρήσει άμεσα για τον Άγιο Δομίνικο, εξηγώντας πως το περιστατικό έχει επηρεάσει έντονα τόσο τον ίδιο όσο και την παραγωγή. «Απόψε είμαι πολύ στενοχωρημένος. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, στο ελληνικό Survivor. Γι’ αυτό το μυαλό μου ήταν συνεχώς εκεί», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε, η κατάσταση τον ανάγκασε να αλλάξει άμεσα τα σχέδιά του. «Τώρα πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο, θα φύγω μέσα στις επόμενες δύο ώρες. Ένας Έλληνας παίχτης, δυστυχώς, είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Γι’ αυτό δεν είμαι και σε κατάσταση να σκέφτομαι πολύ τον τελικό (σ.σ. τελικό ανόδου της Championship προς την Premier League)», δήλωσε χαρακτηριστικά.