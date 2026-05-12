Αίσιο τέλος στο Λιτόχωρο: Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο άνδρες που αγνοούνταν στο βουνό

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών στην περιοχή Γκόλνα, στο Λιτόχωρο, καθώς οι αγνοούμενοι εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους.

Η επιχείρηση κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., με τη συμμετοχή 9 πυροσβεστών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ.

ΟΙ δύο άνδρες ηλικίας 28 και 29 ετών έφυγαν χθες το μεσημέρι από την Κατερίνη για να μεταβούν στον Όλυμπο για πεζοπορία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα του ενός αδυνατούσε να επικοινωνήσει με το παιδί της καθώς το κινητό του ήταν απενεργοποιημένο και τα ξημερώματα ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία.

Οι δύο άνδρες αναζητούνταν στην ευρύτερη ορεινή περιοχή, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών λόγω του δύσβατου εδάφους.

Τελικά οι ίδιοι επικοινώνησαν με οικεία τους πρόσωπα και ανέφεραν ότι είναι καλά, ενώ οι ίδιοι επέστρεψαν και συνοδεία δυνάμεων της Πυροσβεστικής μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

