Συναγερμός στην Πιερία: Επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών στο Λιτόχωρο – Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΜΑΚ

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα, στο Λιτόχωρο, στην Πιερία.

Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο επιχειρούν συνολικά 9 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Παράλληλα, συμμετέχει και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ, συνδράμοντας τις προσπάθειες εντοπισμού.

Οι δύο άνδρες αναζητούνται στην ορεινή περιοχή, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες στο δύσβατο ανάγλυφο, υπό τον συντονισμό της ΕΛ.ΑΣ.