Ηράκλειο: “Έχει ξαναχτυπήσει και την 28χρονη και τη μαμά μου”, λέει η αδερφή της γυναίκας που την παρέσυρε ο σύζυγός της

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες για την υπόθεση θρίλερ στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας 30χρονος, κατηγορείται ότι πέταξε έξω από το αυτοκίνητο την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε τραυματίζοντάς την, μπροστά μάλιστα στα μάτια των παιδιών τους που ήταν μέσα στο όχημα.

Οι φωτογραφίες από το σημείο στο Ηράκλειο όπου βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη η 28χρονη γυναίκα, το απόγευμα του Σαββάτου 09.05.2026, συνοδεύονται από νέες καταθέσεις στο «Live News» ενώ έρχονται και νέες πληροφορίες σχετικά με τον τραυματισμό της.

Η αδερφή της θεωρεί βέβαιο πως υπεύθυνος για όσα συνέβησαν είναι ο σύζυγος της γυναίκας. Βασίζεται, όπως λέει, στα λόγια του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας, που ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά και στις αντιφάσεις που σύμφωνα με την ίδια, έχουν ήδη εντοπιστεί.

«Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι της. Έχει κάταγμα στην αυχενική μοίρα. Έχει κάψιμο σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την έχει ξανά χτυπήσει και αυτήν και τη μαμά μου σε έναν καυγά που είχε μπει η μαμά μου μπροστά, είχε χτυπήσει και τη μαμά μου».

Η 28χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη. Ο άνδρας της υποστήριξε ότι ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο, άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και εκείνη βρέθηκε εκτός οχήματος στον δρόμο. Ωστόσο, ένα από τα παιδιά που επέβαιναν στο αυτοκίνητο φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του χτύπησε τη μητέρα του με το όχημα και στη συνέχεια την άφησε αβοήθητη.

Τη γυναίκα βρήκε περαστικός οδηγός, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι, τα στοιχεία δεν το ξέρουμε αυτό, ότι αυτός την πέταξε από το αμάξι και μετά την τράκαρε και με το αμάξι», λέει η αδερφή του θύματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ζευγάρι αναχώρησε στις 17:20 από το σπίτι του με αυτοκίνητο, έχοντας μαζί του τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους. Περίπου 22 λεπτά αργότερα, ο σύζυγος τηλεφώνησε στην πεθερά του για να της αναφέρει ότι είχε συμβεί τροχαίο.

«Η πρώτη εικόνα που είχαμε εμείς ήταν “έλα χτύπησε η Γωγώ”. Τηλεφώνημα στη μητέρα μου. Η δεύτερη εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι η κόρη η μεγάλη, είπε στη νύφη μου ότι “ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την πέταξε τη μαμά από το αμάξι”», αναφέρει η αδερφή της γυναίκας.

Η νεαρή μητέρα βρέθηκε τραυματισμένη σε μικρή απόσταση από το πατρικό της σπίτι, παρότι σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σύζυγός της, είχαν περάσει συνολικά 22 λεπτά από τη στιγμή που ξεκίνησαν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρξε καθυστέρηση επειδή επέστρεψαν στο σπίτι για να πάρουν αντικείμενα που είχαν ξεχάσει.

«Αυτός ισχυρίζεται ότι η πόρτα του αμαξιού είναι χαλασμένη και άνοιξε η πόρτα και έπεσε όπως ακούμπησε η αδερφή μου στην πόρτα, άνοιξε η πόρτα και έπεσε. Γενικά ήταν βίαιος τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια ήταν βίαιος».

Ο 30χρονος έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 12.05.2026.

Ο δικηγόρος της 28χρονης που φέρεται να παρασύρθηκε από τον συζυγό της, μίλησε στο Live News και είπε ότι η γυναίκα «έχει διαφύγει τον κίνδυνο».