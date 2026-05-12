ΕΥΑΘ: Μνημόνιο συνεργασίας και με τον ΕΟΑ Λευκωσίας για θέματα GIS – διαχείρισης υδάτων

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας και η θυγατρική της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.,ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε., με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας σε τομείς που αφορούν τη διαχείριση υδάτων, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), την εξυπηρέτηση πολιτών μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης εμπειρίας, με στόχο την αναβάθμιση των λειτουργιών, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των δικτύων και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Παράλληλα, το Μνημόνιο προβλέπει συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα του εντοπισμού και της μείωσης διαρροών νερού, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία και των δύο οργανισμών στον συγκεκριμένο τομέα.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ανέφερε:

«Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Υπηρεσίες Α.Ε., αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας και σηματοδοτεί την έναρξη μιας ουσιαστικής και στρατηγικής συνεργασίας με ξεκάθαρο προσανατολισμό το μέλλον.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για οργανωτική αναβάθμιση, ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία της ΕΥΑΘ σε κρίσιμους τομείς όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), η διαχείριση δικτύων, οι ψηφιακές εφαρμογές και η προστασία των υδάτινων πόρων.

Την ίδια στιγμή, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα του εντοπισμού και της μείωσης διαρροών νερού, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία αυτή ουσιαστικά αμοιβαία και παραγωγική. Σε μια περίοδο όπου οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και οι αυξανόμενες προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων απαιτούν σύγχρονες λύσεις και συνέργειες, τέτοιες συνεργασίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία προς όφελος των οργανισμών μας και της κοινωνίας ευρύτερα».

Από πλευράςτης Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Άνθιμος Αμανατίδης, δήλωσε:

«Η επέκταση των συνεργασιών της ΕΥΑΘ αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία μας, καθώς επιβεβαιώνει ότι η τεχνογνωσία, η εμπειρία και οι επιχειρησιακές πρακτικές των ανθρώπων μας μπορούν να αξιοποιηθούν και εκτός συνόρων. Το νέο μνημόνιο συνεργασίας με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας μας τιμά ιδιαίτερα κι ενισχύει τον ρόλο μας ως φορέα καινοτομίας κι εξωστρέφειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι άλλη μια ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμμετοχή σε έργα με διεθνές αποτύπωμα.

Άλλωστε, Ελλάδα και Κύπρος αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, με κυριότερη τη λειψυδρία και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, καθιστώντας τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών κοινής ωφέλειας απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων μας».