Παπαϊωάννου: Εξτρεμιστικές ομάδες αυτοί που επιτέθηκαν σε φοιτητές στο ΑΠΘ – Θα αποδοθούν ευθύνες

Την απόλυτη καταδίκη του για το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα εντός του ΑΠΘ, όπου επτά άτομα φοιτητές τραυματίστηκαν μετά από άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών, εκφράζει με γραπτή δήλωσή του ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.

Στη δήλωσή του ο κ. Παπαϊωάννου κάνει λόγο για “απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)” και τονίζει πως από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι επτά νεαρά άτομα τραυματίστηκαν κατά την άγρια επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί από αντιεξουσιαστές εντός σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα ηλικίας 19 έως 27 ετών, τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες. Ο ένας εξ αυτών είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να παραμείνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος φέρει κακώσεις κεφαλής και θώρακος ενώ έχει υποστεί και κάταγμα κεφαλής κερκίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας 27χρονος υπέστη κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα ενώ τα υπόλοιπα πέντε θύματα της επίθεσης φέρουν κακώσεις άκρων και εκχυμώσεις. Τα έξι αυτά άτομα δεν χρήζουν νοσηλείας.

Συνολικά 39 άτομα προσήχθησαν από την Πολυτεχνική Σχολή και όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο σε βάρος τους

Η δήλωση του υφυπουργού Παιδείας

“Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων.

Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή των Πανεπιστημίων στις σκοτεινές εποχές της βίας, της ατιμωρησίας και της κυριαρχίας οργανωμένων ομάδων. Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των πανεπιστημιακών και της κοινωνίας απαιτεί ασφάλεια, ομαλότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία. Και αυτό ακριβώς θα διασφαλίσουμε με αποφασιστικότητα.”