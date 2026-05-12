Ηράκλειο: Τα νεότερα για την υγεία της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη – Συνεχίζει και δεν θυμάται τίποτα από το ατύχημα

Βελτιωμένη η κατάσταση υγείας της 28χρονης μητέρας που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του συζύγου της στην Παντάνασσα Ηράκλειου με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφυρτη σε χαντάκι στον δρόμο.

Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μίλησε για την εξέλιξη της υγείας της τονίζοντας πως η 28χρονη παραμένει με περιτραυματική αμνησία, και δεν θυμάται τίποτα από την στιγμή του ατυχήματος. Η μοναδική πληροφορία που έδωσε στους γιατρούς της ήταν ότι χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, και αυτό όταν εισήχθη στο νοσοκομείο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν έχει δώσει καμία άλλη πληροφορία για τα όσα συνέβησαν τη στιγμή του τροχαίου και μπροστά στα μάτια των 3 παιδιών της.

Ο διοικητής του νοσοκομείου εξήγησε στο ErtNews πως η μνήμη της ενδέχεται να επανέλθει σταδιακά, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις η εξέλιξη διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.

Παρ’ όλ’ αυτά έχει καλό επίπεδο συνείδησης και πλήρη επαφή με το περιβάλλον, ενώ εμφανίζει ήπιο πυρετό έως 37,5°C που δεν ανησυχεί όμως τους γιατρούς της.

Σχετικά με τις κακώσεις της, φέρει κάταγμα στο κρανίο και στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ υπάρχουν και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Συνολικά, οι γιατροί της εκτιμούν ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή με καλή προοπτική αποκατάστασης, τόσο σωματικά όσο και νευρολογικά.

