Η Διεθνής Χορωδιακή Συναυλία VOCES UNITATIS φέρνει φωνές από όλο τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026 στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η Διεθνής Χορωδιακή Συναυλία VOCES UNITATIS, παρουσιάζοντας μια μοναδική σύμπραξη χορωδιών από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό.

Η συναυλία θα προσφέρει μια συναρπαστική βραδιά με ποικίλα παραδοσιακά τραγούδια και χορωδιακή μουσική από διαφορετικούς συνθέτες και πολλές εποχές, από τη βυζαντινή περίοδο έως σήμερα.

Συμμετέχουν η Χορωδία του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό τη διεύθυνση της αναπληρώτριας καθηγήτριας Μαρίας Έμμας Μελιγκοπούλου, η γυναικεία βυζαντινή χορωδία «Ευ Νεάνιδες» υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή Γεωργίου Πατρώνα, καθώς και η Concert Choir of Texas Woman’s University (Denton, Texas) υπό τη διεύθυνση της Dr. Joni Jensen.

Κεντρική στιγμή της βραδιάς αποτελεί η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «CHAOS» της διδάσκουσας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Λίνας Τόνια. Η συνθέτρια περιγράφει το έργο ως «ένα ηχητικό τοπίο όπου οι φωνές και τα κρουστά συγχωνεύονται σε έναν ενιαίο, ζωντανό οργανισμό», αποκαλύπτοντας «μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στον κατακερματισμό και την ενότητα».

Η συναυλία διοργανώνεται από τον οργανισμό «Festival of Three», ο οποίος από το 2021 δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη, επιδιώκοντας τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ μουσικών και συνθετών από διαφορετικές χώρες. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών της δραστηριοτήτων, η Concert Choir of Texas Woman’s University πραγματοποιεί αυτή την περίοδο χορωδιακή περιοδεία, που διοργανώνεται από τον «Festival of Three», σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, η χορωδία δίνει συναυλίες σε συνεργασία με διακεκριμένα σύνολα, όπως η Μικτή Χορωδία Ωδείου Kodály στην Αθήνα και το διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο Mystery of Bulgarian Voice (πρώην Bulgarian State Television Female Vocal Choir), ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο και τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Όπως δηλώνει ο Ευρωπαίος Καλλιτεχνικός Διευθυντής Kevin Meidl: «Η μουσική έχει μια θαυμαστή ικανότητα να ενώνει τους ανθρώπους τόσο σε χαρούμενες όσο και σε ταραχώδεις εποχές. Για αυτό δημιουργήσαμε τη σειρά συναυλιών Voces Unitatis…».