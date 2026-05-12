Γιώργος Ασημακόπουλος για το ατύχημα στο Survivor: “Τα σκάφη περνούν συνήθως πολύ μακριά από εκείνο το σημείο”

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, λίγες ώρες μετά το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, στο περιθώριο του φετινού Survivor. Ο επιχειρηματίας, που είχε πάρει μέρος στο ριάλιτι το 2021 και το 2023, μίλησε για τη θαλάσσια περιοχή που σημειώθηκε η παράσυρση του νεαρού τραυματία αλλά και για τα όσα θυμάται μέχρι σήμερα, από το δικά του περάσματα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος ανέφερε: «Μιλάμε για μια τριτοκοσμική χώρα. Η περιοχή που βρίσκονται οι παίκτες του Survivor είναι Natura, προστατευμένη από το κράτος. Τότε που ήμουν εγώ, δεν υπήρχαν κάποια σύνορα στη θάλασσα, δεν υπήρχαν μπαλόνια και σημαδούρες, όπως διαβάζω μετά το ατύχημα που σημειώθηκε. Δεν υπάρχουν σύνορα».

«Στην περιοχή ψαρέματος, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μπαλόνι. Έχει ένα μεγάλο σχοινί και μια μεγάλη κόκκινη μπάλα για να φαίνεται. Το σκάφος έχει 2,5 μέτρα πλάτος. Μόνο που σκέφτομαι ότι σημειώθηκε ένα τέτοιο ατύχημα, τρελαίνομαι αλλά σας λέω πως τα σκάφη περνούν πολύ μακριά. Δεν ξέρω τι συνέβη στο πρόσφατο ατύχημα».

«Το παιδί είναι σαν τα κρύα τα νερά και έχει χάσει ένα μέρος του σώματός του. Πήγε για να ζήσει μια εμπειρία και αντί για την εμπειρία, έχει ζήσει κάτι πολύ τρομακτικό» ανέφερε καταληκτικά ο επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του Survivor.

Ο παίκτης του Survivor έχει τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια και το ένα έχει υποστεί ακρωτηριασμό από το γόνατο και κάτω.

Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν αυτός που βοήθησε τον τραυματία συμπαίκτη του στο Survivor να βγει από τη θάλασσα μετά το χτύπημα από το σκάφος.