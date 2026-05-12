MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φθιώτιδα: Στη ΜΕΘ 58χρονος που τον δάγκωσε οχιά ενώ μάζευε ξύλα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε δάγκωμα από οχιά σε περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας, την ώρα που μάζευε ξύλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της περιοχής, όταν ο άνδρας βρισκόταν στην ύπαιθρο συγκεντρώνοντας ξύλα που είχαν απομείνει από εργασίες συντήρησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φίδι τον δάγκωσε στο δάχτυλο, προκαλώντας άμεση και έντονη αντίδραση.

Σύμφωνα με το npress.gr, η κατάσταση του τραυματία επιδεινώθηκε γρήγορα, καθώς εμφανίστηκε εκτεταμένο οίδημα που επεκτάθηκε έως τον ώμο. Η έγκαιρη κινητοποίηση κρίθηκε καθοριστική, καθώς ο 58χρονος αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας.

Εκεί του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία του, με στόχο την πλήρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το δηλητήριο.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η κατάσταση του ασθενούς χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη, καθώς η φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να δρα αποτελεσματικά, περιορίζοντας σταδιακά το οίδημα. Ωστόσο, ο άνδρας θα παραμείνει υπό νοσηλεία για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να διασφαλιστεί η πλήρης σταθεροποίηση της υγείας του.

Οχιά Φθιώτιδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 25 λεπτά πριν

ΚΚΕ: Απαράδεκτη η επέμβαση της ΕΛΑΣ στο ΑΠΘ και οι προσαγωγές “στο σωρό” – Πολιτικές δυνάμεις δίνουν άλλοθι στα ΜΑΤ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Από την παράταξη Ζέρβα στον Αγγελούδη ο Αντώνης Φουρλάτος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 54χρονος ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Σοφία Μουτίδου: Αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν δέχτηκα ποτέ να είμαι σε κριτική επιτροπή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Βρέθηκε άθικτο στο Ζεμενό Βοιωτίας το αυτοκίνητο των δραστών που λήστεψαν τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για ΣΥΡΙΖΑ: Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία