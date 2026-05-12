Η κατάσταση των επτά τραυματιών από την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ

Επτά νεαρά άτομα τραυματίστηκαν κατά την άγρια επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί από αντιεξουσιαστές εντός σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα ηλικίας 19 έως 27 ετών, τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες. Ο ένας εξ αυτών είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να παραμείνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος φέρει κακώσεις κεφαλής και θώρακος ενώ έχει υποστεί και κάταγμα κεφαλής κερκίδας.

ΟΙ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας 27χρονος υπέστη κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα ενώ τα υπόλοιπα πέντε θύματα της επίθεσης φέρουν κακώσεις άκρων και εκχυμώσεις. Τα έξι αυτά άτομα δεν χρήζουν νοσηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί ομάδα αντιεξουσιαστών φορώντας κράνη και κρατώντας ρόπαλα και πυρσούς μπούκαρε σε Νομική, Οικονομική και Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκαν σε φοιτητές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν τσιρίδες, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές σε χώρους του Πανεπιστημίου.

Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές.

Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ ενώ αστυνομικοί των ΜΑΤ μπήκαν εντός της Σχολής. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 39 προσαγωγές ατόμων.