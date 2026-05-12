MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κατάσταση των επτά τραυματιών από την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ

|
THESTIVAL TEAM

Επτά νεαρά άτομα τραυματίστηκαν κατά την άγρια επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί από αντιεξουσιαστές εντός σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα ηλικίας 19 έως 27 ετών, τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες. Ο ένας εξ αυτών είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να παραμείνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος φέρει κακώσεις κεφαλής και θώρακος ενώ έχει υποστεί και κάταγμα κεφαλής κερκίδας.

ΟΙ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας 27χρονος υπέστη κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα ενώ τα υπόλοιπα πέντε θύματα της επίθεσης φέρουν κακώσεις άκρων και εκχυμώσεις. Τα έξι αυτά άτομα δεν χρήζουν νοσηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί ομάδα αντιεξουσιαστών φορώντας κράνη και κρατώντας ρόπαλα και πυρσούς μπούκαρε σε Νομική, Οικονομική και Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκαν σε φοιτητές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν τσιρίδες, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές σε χώρους του Πανεπιστημίου.

Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές.

Δείτε το βίντεο:

Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ ενώ αστυνομικοί των ΜΑΤ μπήκαν εντός της Σχολής. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 39 προσαγωγές ατόμων.

ΑΠΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σοκ στην Αττική: Δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας – Νεκρή η μία, μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Καμένα χαρτονομίσματα και βαρύ οπλισμό βρήκαν στους ληστές της Τιθορέας – Ερευνώνται για ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πάτρα: Διασωληνωμένος 57χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Σταρ των ριάλιτι στην Αφρική εμφανίστηκε σε τελετή βραβείων με φόρεμα από… καρβέλια ψωμί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Βελόπουλος: Σε διάλυση η κυβέρνηση – Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Το βράδυ δεν κοιμήθηκα – Κοιτάς το πλασματάκι και νιώθεις τέτοια ευτυχία που ξαφνικά είσαι με ενέργεια