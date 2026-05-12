Survivor: “Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας” λέει η μητέρα του 22χρονου παίκτη που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

Ραγδαίες παραμένουν οι εξελίξεις γύρω από το σοβαρό ατύχημα παίκτη του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, με τον Γιώργο Λιάγκα να μεταφέρει το πρωί της Τρίτης (12/5) μέσα από το Το Πρωινό όσα του αποκάλυψε η μητέρα του 22χρονου τραυματία.

Ο παρουσιαστής ανέφερε πως ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει πολύ αίμα, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς τα επόμενα δύο 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για τη ζωή του.

«Πριν από 5 λεπτά, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, μίλησα με τη μητέρα του τραυματισμένου 22χρονου παίκτη. Δεν είναι ανάγκη να πω το όνομά του, ούτε το όνομα της μητέρας. Θα σας μεταφέρω κάποιες πληροφορίες που έχω την εξουσιοδότηση από τη μητέρα να τις πω. Δεν τις είπα το πρωί, ούτε θα τις έλεγα. Όμως, έχω την εξουσιοδότηση από τη μητέρα του, και την ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, που μας εμπιστεύτηκε και με εμπιστεύτηκε προσωπικά.

Αρχικά αυτό που της είπα ιδιωτικά, να το μεταφέρω και δημόσια, ότι είμαστε όλοι στο πλευρό αυτής της οικογένειας, της πολυμελούς οικογένειας. Μακάρι το παιδί να είναι υγιές σε πρώτη φάση και να γυρίσει υγιές στην Ελλάδα, και να αποκατασταθούν τα προβλήματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί.

Λοιπόν, θα σας πω μερικές πληροφορίες που η μητέρα μου τις έδωσε. Το παιδί πήγε για ψαροντούφεκο. Όχι μόνος του, με ακόμα έναν παίκτη του Survivor. Ήταν δύο άτομα μαζί. Όντως, δεν είχανε τη σημαδούρα του δύτη. Όμως, η μητέρα με διαβεβαίωσε ότι κολυμπούσαν, απ’ ό,τι την ενημέρωσε η παραγωγή, μέσα απ’ τα όρια τα επιτρεπτά, που δεν περνούνε βαρκάκια. Σε όλες τις παραλίες τις οργανωμένες, το έχετε δει κι εσείς που πάτε για μπάνιο, υπάρχουν οι σημαδούρες. Συνήθως είναι 80, 90, 100 μέτρα απ’ την ακτή, και πιο κοντά άμα δεν είναι βαθιές οι παραλίες-, που απαγορεύεται να μπουν μέσα σκάφη. Με μηχανές.

Μου λέει λοιπόν η μάνα του, το ότι το παιδί μαζί με τον φίλο του απ’ το Survivor (δύο άτομα ήταν μαζί) κολυμπούσαν και κάναν ψαροντούφεκο μέσα από τις σημαδούρες. Ναι μεν δεν είχανε οι ίδιοι σημαδούρα στην πλάτη, όμως κολυμπούσαν μέσα απ’ τις σημαδούρες, που σημαίνει, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Και του οδηγού και του τοπικού λιμεναρχείου… όχι των αρχών, του οδηγού προφανώς. Γιατί θα πρέπει να αποζημιωθεί το παιδί αυτό κάποια στιγμή. Πάμε πρώτα στην υγεία του.

Λοιπόν, οι γονείς είναι εδώ. Είναι στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες ότι έχουν φύγει να πάνε στον Άγιο Δομίνικο είναι λανθασμένες. Οι γονείς είναι εδώ, είναι στην Ελλάδα και πτήση που να κάνει το connection και να μπορέσει να φτάσει στον Άγιο Δομίνικο θα υπάρξει αύριο το πρωί. Άρα σήμερα οι γονείς είναι στην Ελλάδα, ο πατέρας και η μητέρα θα φύγουν αύριο το πρωί.

Το παιδί έχει τραυματιστεί πολύ στο αριστερό πόδι, απ’ το γόνατο και κάτω. Πάρα πολύ και έχει τραυματιστεί και στον αστράγαλο του δεξιού ποδιού. Ο αστράγαλος του δεξιού ποδιού θα χρειαστεί πολλές εγχειρήσεις. Οι γιατροί -που μου λέει η μαμά και της λέει η παραγωγή: “είναι οι καλύτεροι στο νησί και μακάρι να ‘ναι έτσι”- με πολλές εγχειρήσεις θα αποκατασταθεί ο αστράγαλος του αριστερού ποδιού.

Το παιδί έχασε πολύ αίμα. Μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο έχανε αίμα. Άρα υπάρχουν και το λέω με την άδεια της οικογένειας δύο κρίσιμα 24ωρα για τη ζωή του παιδιού. Λένε ότι είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Παρότι είναι στην εντατική και δίνει μάχη για τη ζωή του, πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει λένε οι γιατροί και μετά θα δουν πως θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στο ένα από τα δύο πόδια», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Όσα είπε η μητέρα του 22χρονου παίκτη

«Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή είναι πολύ δυνατός αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι», είπε η μητέρα του τραυματισμένου παίκτη Survivor.