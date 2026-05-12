Ηράκλειο: Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφος της

Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη η δίκη για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου, στο Ηράκλειο, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Λίγο πριν τις 9 το πρωί, ο πρώην σύντροφος της μητέρας του αδικοχαμένου αγοριού έφτασε στα δικαστήρια κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η 27χρονη.

Η 27χρονη και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της κατηγορούνται για την κακοποίηση του 3χρονου παιδιού που το οδήγησε στο θάνατο, ενώ στο εδώλιο κάθεται και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος κατηγορείται για παλαιότερη κακοποίηση.

Η δίκη είχε διακοπεί στις 17 Μαρτίου και συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι η μητέρα του Άγγελου και ο σύντροφος της φέρονται να τον χτυπούσαν καθημερινά, χρησιμοποιώντας τα χέρια, τα πόδια αλλά και αντικείμενα όπως ξύλινα ροπάλα και μέρη παιδικής κούνιας.

Το παιδί υπέστη πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, στο σώμα και στη γενετική περιοχή, ενώ καταγράφονται και εγκαύματα από αναμμένα τσιγάρα. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να φωτογράφιζαν και να βιντεοσκοπούσαν τα τραύματα, προκαλώντας εξευτελισμό και έντονο ψυχικό πόνο στο παιδί, το οποίο βρισκόταν σε απόλυτη εξάρτηση από αυτούς.

Σύμφωνα με την δικογραφία, η βία αυτή διαρκούσε τουλάχιστον δύο χρόνια, με την ένταση και τη σφοδρότητα να αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου.

Το κατηγορητήριο κάνει λόγο για συστηματική, προγραμματισμένη και μεθοδευμένη βία, η οποία εκτελέστηκε με απόλυτη αδιαφορία για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού. Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση και προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης.

Συστηματική κακοποίηση και βία

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να επλήτταν το παιδί σχεδόν καθημερινά, με σφοδρά και επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στην κοιλιακή χώρα, στη μέση, στη γενετική περιοχή και σε όλο το σώμα. Παράλληλα, το παιδί υπέστη εγκαύματα από αναμμένα τσιγάρα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ψυχική βία και εξευτελισμός

Στο κατηγορητήριο περιγράφεται πως ο ένας εκ των κατηγορουμένων φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε τα τραύματα του παιδιού, ενισχύοντας τον εξευτελισμό του και πλήρη απαξίωση της προσωπικότητάς του. Το παιδί ήταν σε απόλυτη εξάρτηση, βιώνοντας φόβο για τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα, αλλά και αίσθημα απόρριψης, μειονεξίας και ματαιότητας.

Παράλειψη φροντίδας

Οι κατηγορούμενοι άφησαν αβοήθητο το παιδί, παραβιάζοντας την υποχρέωσή τους να το διατρέφουν και να προστατεύουν τη ζωή και την υγεία του, χωρίς να εξουδετερώνουν τον κίνδυνο που απειλούσε ήδη τη ζωή του.

Χρονικό πλαίσιο και αποτέλεσμα της βίας

Η κακοποίηση εκτυλίχθηκε τουλάχιστον από τις αρχές του 2022 έως τις αρχές του 2025, με καθημερινά περιστατικά αυξανόμενης έντασης. Το αποτέλεσμα ήταν η βαριά σωματική βλάβη, ο συνεχής σωματικός και ψυχικός πόνος και τελικά ο θάνατος του παιδιού, μεθοδευμένα και προγραμματισμένα από τους κατηγορούμενους.

Ήταν Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 όταν το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση, για ένα βαριά τραυματισμένο αγοράκι μόλις 3 ετών σε σπίτι στη Θέρισσο Ηρακλείου. Ο μικρός Άγγελος, με εμφανή τα σημάδια κακοποίησης στο κορμί του, μεταφέρθηκε σε βαριά κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα τραύματά του, μαρτυρούσαν από την πρώτη στιγμή, πως το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης τόσο εκείνο το μοιραίο πρωινό πριν από έναν χρόνο, όσο όμως και το προηγούμενο διάστημα.

Οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων «έπεσαν» πάνω του. Έκαναν τα πάντα, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν ζωντανό το μικρό παιδί, που έμελλε να γίνει ο «3χρονος Άγγελος όλης της χώρας», που σοκαρισμένη παρακολουθούσε τις εξελίξεις για την βάναυση κακοποίησή του.

Όσο οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ προσπαθούσαν να κρατήσουν ζωντανό το μικρό αγόρι, η 26χρονη τότε μητέρα του και ο 44χρονος σύντροφός της, περνούσαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, κατηγορούμενοι για την άγρια κακοποίηση του Άγγελου. Εν μέσω οργής από το συγκεντρωμένο πλήθος, που είχε ήδη μετατραπεί σε λαϊκό δικαστήριο.

Από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε και αποφασίστηκε η προφυλάκιση του κατηγορούμενου ζευγαριού, όλοι ήθελαν να δουν και να εκφράσουν την οργή τους. Κανείς όμως νωρίτερα, δεν είχε δει, δεν είχε ακούσει, δεν ήξερε για την κακοποίηση του μικρού παιδιού.

Λίγες ημέρες μετά, στις 4 Φεβρουαρίου και αφού είχε ήδη διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός του θάνατος, προχωράει η διαδικασία για τη δωρεά των οργάνων του, με το μικρό αγγελούδι, να δίνει ζωή με τον θάνατό του.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων του μικρού Άγγελου, οι γιατροί κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του μικρού παιδιού που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή.