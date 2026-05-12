MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Θα κάνω μήνυση στον πρώτο που ανήρτησε τη “φωτογραφία”, η Ευγενία κατάλαβε αμέσως ότι ήταν ψέμα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την πρόθεσή του να υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων με σκοπό να βρεθεί ο πρώτος που ανήρτησε την ψεύτικη φωτογραφία με το φιλί σε μια γυναίκα «γιατί το έκανε πολύ κακόβουλα και ήξερε ότι θα μου έκανε ζημιά», γνωστοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς, δε, αν η φωτογραφία αυτή τον έφερε σε δύσκολη θέση με τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου, ο υπουργός Υγείας απάντησε «όχι, η Ευγενία κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν ψέματα».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τη φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε «για να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου», όπως έγραψε σε πρωινή του ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης είπε «πήραν τη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από ΑΙ την έκαναν να μοιάζει με μένα, έβαλαν ψεύτικη αράχνη για να μου κάνουν ζημιά. Εγώ, όμως, αντιδρώ πολύ γρήγορα και πιστεύω πως το ότι κινήθηκα γρήγορα έπαιξε ρόλο για να διαλευκανθεί η κατάσταση».

Αφού τόνισε ότι «πλέον αυτό που βλέπεις πρέπει να σκεφτείς αν είναι αληθινό ή όχι», ο υπουργός Υγείας σημείωσε «δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσίασε το πόσο εύκολα ο κόσμος πίστεψε – εγώ είμαι πρόσωπο που είμαι αναγνωρίσιμο – ότι θα πήγαινα σε μια ταβέρνα και θα χαριεντιζόμουν με μια γυναίκα. Σκέφτομαι πώς μπορείς να πιστέψεις κάτι τέτοιο; Κάπου να βάζουμε το μυαλό να δουλεύεις. Το άλλο που με εντυπωσίασε ήταν η τρομακτική τοξικότητα καθώς το διαδίκτυο αποκαλύπτει ένα πρόσωπο της κοινωνίας που στις διαπροσωπικές σχέσεις το κρύβουμε».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 20η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τιθορέα: Με χειροβομβίδες και καλάσνικοφ “πιάστηκαν” οι ληστές της τράπεζας – Εγκλωβίστηκαν σε δρόμο του Αλεποχωρίου και συνελήφθησαν

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ θα υποβληθεί στο ετήσιο ιατρικό check-up του την 26η Μαΐου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φοιτητές του ΑΠΘ διαμαρτυρήθηκαν για το νέο συμφωνητικό στις φοιτητικές εστίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Πάτρα: Διασωληνωμένος 57χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Δενδροπόταμο – Έλεγχοι σε 128 άτομα και 78 οχήματα