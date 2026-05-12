Γεωργιάδης: Θα κάνω μήνυση στον πρώτο που ανήρτησε τη “φωτογραφία”, η Ευγενία κατάλαβε αμέσως ότι ήταν ψέμα

Την πρόθεσή του να υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων με σκοπό να βρεθεί ο πρώτος που ανήρτησε την ψεύτικη φωτογραφία με το φιλί σε μια γυναίκα «γιατί το έκανε πολύ κακόβουλα και ήξερε ότι θα μου έκανε ζημιά», γνωστοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς, δε, αν η φωτογραφία αυτή τον έφερε σε δύσκολη θέση με τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου, ο υπουργός Υγείας απάντησε «όχι, η Ευγενία κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν ψέματα».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τη φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε «για να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου», όπως έγραψε σε πρωινή του ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης είπε «πήραν τη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από ΑΙ την έκαναν να μοιάζει με μένα, έβαλαν ψεύτικη αράχνη για να μου κάνουν ζημιά. Εγώ, όμως, αντιδρώ πολύ γρήγορα και πιστεύω πως το ότι κινήθηκα γρήγορα έπαιξε ρόλο για να διαλευκανθεί η κατάσταση».

Αφού τόνισε ότι «πλέον αυτό που βλέπεις πρέπει να σκεφτείς αν είναι αληθινό ή όχι», ο υπουργός Υγείας σημείωσε «δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσίασε το πόσο εύκολα ο κόσμος πίστεψε – εγώ είμαι πρόσωπο που είμαι αναγνωρίσιμο – ότι θα πήγαινα σε μια ταβέρνα και θα χαριεντιζόμουν με μια γυναίκα. Σκέφτομαι πώς μπορείς να πιστέψεις κάτι τέτοιο; Κάπου να βάζουμε το μυαλό να δουλεύεις. Το άλλο που με εντυπωσίασε ήταν η τρομακτική τοξικότητα καθώς το διαδίκτυο αποκαλύπτει ένα πρόσωπο της κοινωνίας που στις διαπροσωπικές σχέσεις το κρύβουμε».