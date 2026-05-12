“Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα”: Συγκλονίζει το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Συγκλονίζει το γράμμα που άφησε στους γονείς της η μια από τις δυο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας έξι ορόφων στην Ηλιούπολη.

Οι δυο 17χρονες βούτηξαν στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη με αποτέλεσμα το ένα κορίτσι να πεθαίνει και το άλλο να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το γράμμα που άφησε η 17χρονη, προκαλεί ανατριχίλα.

Το κορίτσι περιγράφει την κατάθλιψη που βιώνει εδώ και τρία χρόνια και αναφέρεται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που θα δώσει και που «δεν θα περάσει».

Και καταλήγει πως «δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Το γράμμα που παρουσιάζει το Live News αναφέρει τα εξής: Μαμά και μπαμπά, τρια χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος.

Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά.

Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά.

Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω.

Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».