Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε 25χρονος Ιταλός με συμπτώματα χανταϊού

Ένας 25χρονος άνδρας από την Καλαβρία της Ιταλίας, ο οποίος επέβαινε στην πτήση της KLM στην οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή γυναίκα η οποία αργότερα πέθανε από τον χανταϊό, φέρεται να εμφανίζει συμπτώματα του ιού και πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών της Ιταλίας, στο Σπαλαντζάνι στη Ρώμη, τόνισαν σήμερα πηγές στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

First suspected 'generation three' hantavirus case as Italian who 'sat alongside' woman on Dutch KLM flight before she died develops symptoms – amid fears virus has MUTATED https://t.co/IxCyVZqJZ6 — Daily Mail (@DailyMail) May 12, 2026

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο νεαρός άνδρας, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε καραντίνα, θα μεταφερθεί σήμερα στο νοσοκομείο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι θετικός στον ιό.