MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Άλλη μία… μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης – 7η από τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κριτική στην κυβέρνηση για το Ταμείο Ανάκαμψης και συγκεκριμένα για τον «κίνδυνο» της απώλειας κονδυλίων, ασκεί το ΠΑΣΟΚ.

«’Αλλη μια μεγάλη ‘επιτυχία’ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα, ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη, αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά», αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του, προσθέτοντας ότι «έως το 2025 έχει διανεμηθεί στους τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων, τη στιγμή που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 62,8%».

Τονίζει ότι «ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια αυξάνεται συνεχώς, καθώς η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τη λήξη του Ταμείου» και πως «η ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλη και ιστορική». «Σπατάλησαν με την κοινωνική μεροληψία, τη μεταρρυθμιστική αδράνεια, τον πελατειασμό και τη διαχειριστική ανεπάρκεια μια μεγάλη παραγωγική ευκαιρία για τη χώρα. Υπονόμευσαν τις προσπάθειες του λαού μας για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή», αναφέρει.

Κώστας Τσουκαλάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσπρωτία: Υπάλληλος μπούκαρε στην επιχείρηση που εργαζόταν και βούτηξε 146.600 ευρώ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Από τύχη δεν κατέρρευσε η εξωτερική πισίνα του Εθνικού κολυμβητηρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Η κατάσταση των επτά τραυματιών από την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Φρικτό δυστύχημα στο Βιετνάμ: Βιομηχανικός τεμαχιστής “ρούφηξε” 34χρονο εργάτη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Λάρισα: Νεκρός 58χρονος αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

ΠΑΙΔΕΙΑ 3 ώρες πριν

Παπαϊωάννου: Εξτρεμιστικές ομάδες αυτοί που επιτέθηκαν σε φοιτητές στο ΑΠΘ – Θα αποδοθούν ευθύνες