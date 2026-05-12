Τσουκαλάς: Άλλη μία… μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης – 7η από τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Κριτική στην κυβέρνηση για το Ταμείο Ανάκαμψης και συγκεκριμένα για τον «κίνδυνο» της απώλειας κονδυλίων, ασκεί το ΠΑΣΟΚ.

«’Αλλη μια μεγάλη ‘επιτυχία’ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα, ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη, αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά», αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του, προσθέτοντας ότι «έως το 2025 έχει διανεμηθεί στους τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων, τη στιγμή που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 62,8%».

Τονίζει ότι «ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια αυξάνεται συνεχώς, καθώς η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τη λήξη του Ταμείου» και πως «η ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλη και ιστορική». «Σπατάλησαν με την κοινωνική μεροληψία, τη μεταρρυθμιστική αδράνεια, τον πελατειασμό και τη διαχειριστική ανεπάρκεια μια μεγάλη παραγωγική ευκαιρία για τη χώρα. Υπονόμευσαν τις προσπάθειες του λαού μας για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή», αναφέρει.