Επίσκεψη Γκιουλέκα στη Χαλκιδική – “Το ΥΜΑΘ στηρίζει την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας”

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Χαλκιδική και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υφυπουργού Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα, στον νομό Χαλκιδικής.

Η επίσκεψη στον νομό Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας σε κάθε νομό ξεχωριστά της Μακεδονίας και της Θράκης, που οργανώνει ο ΥΜΑΘ, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Επίσκεψη σε επιχειρήσεις

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε καταρχάς επιχειρήσεις της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα το τυροκομείο Καραγιάννη στην Αρναία και το Akrathos Newland Winery στη Μεγάλη Παναγιά και συζήτησε με τους επιχειρηματίες τις προοπτικές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Σύσκεψη με τους εκπροσώπους του νομού Χαλκιδικής

Ακολούθησε το μεσημέρι σύσκεψη με την Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου, βουλευτές και Δημάρχους του νομού Χαλκιδικής στην έδρα της Αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο. Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος εκτός από την Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου, τον βουλευτή ΝΔ νομού Χαλκιδικής Ιωάννη Γιώργο και τον βουλευτή ΠΑΣΟΚ νομού Χαλκιδικής Απόστολο Πάνα, ο Δήμαρχος Σιθωνίας Ιωάννης Μαλίνης, ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Ηρακλής Λειβαδιώτης, ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ Καρράς, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιανός και ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας & Πρόνοιας του Δήμου Πολυγύρου Αθανάσιος Τσίγκας. Συμμετείχαν, επίσης, ο πρώην βουλευτής ΝΔ νομού Χαλκιδικής Ευθύμιος Καρανάσιος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και Τομεάρχης Επαγγελματικών Φορέων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Κουφίδης και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ Α.Ε. Αλέξανδρος Μεντές.

«Η Χαλκιδική έχει τεράστιες δυνατότητες και είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι καμμία ευκαιρία δεν θα πάει χαμένη» τόνισε χαρακτηριστικά ο ΥΜΑΘ.

Συνάντηση-σύσκεψη με επιχειρηματίες της Χαλκιδικής

Η περιοδεία στον νομό Χαλκιδικής ολοκληρώθηκε το απόγευμα με εκδήλωση ενημέρωσης των επιχειρηματιών του νομού Χαλκιδικής, από τον ΥΜΑΘ και εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιών, για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και της ΔΥΠΑ κ.ο.κ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συγκεκριμένα και παρείχαν ενημέρωση στους επιχειρηματίες της Χαλκιδικής η Προϊσταμένη της Μονάδας Δημοσιότητας ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Οικονομικών Μαρία Παπουτσή, ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας & Θράκης Αναστάσιος Ζαφειρίδης, ο Υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Στέφανος Πολυμενόπουλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Συμεών Διαμαντίδης, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος Απόστολος Αιγυπτιάδης, ο Εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Γεώργιος Ασημόπουλος και ο Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) Παναγιώτης Κετικίδης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Χαλκιδικής σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, με τη συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και Τομεάρχη Επαγγελματικών Φορέων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννη Κουφίδη, του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής κ. Γρηγόρη Τάσιου και πλήθους μικρομεσαίων επιχειρηματιών της Χαλκιδικής.