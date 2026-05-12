MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρίστας επιτέθηκε στη φώκια-σύμβολο της Χαβάης και ξυλοκοπήθηκε από κάτοικο: “Είμαι πλούσιος” – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Κύμα οργής έχει ξεσπάσει στη Χαβάη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει έναν τουρίστα να πετάει πέτρα σε μια φώκια του είδους «monk seal», η οποία ανήκει σε απειλούμενο είδος.

Το περιστατικό πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της προκλητικής στάσης του άνδρα, αλλά και της βίαιης αντίδρασης ενός κατοίκου της περιοχής.

Ξυλοκοπήθηκε από ντόπιο κάτοικο μετά την επίθεση στη φώκια: «Ήρωας»

Στόχος του τουρίστα ήταν η φώκια Λάνι, η οποία θεωρείται σύμβολο ελπίδας και ανάκαμψης για το Μάουι μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2023. Όταν παρευρισκόμενοι τον προειδοποίησαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία, ο άγνωστος άνδρας φέρεται να απάντησε με περιφρόνηση: «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος».

Η προκλητική συμπεριφορά του τουρίστα οδήγησε σε έκρηξη βίας. Κάτοικος της περιοχής επιτέθηκε και ξυλοκόπησε τον άνδρα που πέταξε την πέτρα, με τη σκηνή να έχει καταγραφεί σε βίντεο. Μάλιστα, ο γερουσιαστής Μπρέντουν Άουα πήρε θέση υπέρ του κατοίκου, αποκαλώντας τον «ήρωα» και επαινώντας δημόσια την αντίδρασή του.

Πρόστιμο και φυλάκιση οι ποινές που θα έρθει αντιμέτωπος ο παραβάτης

Ο τουρίστας προσήχθη για ανάκριση από το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για την απαγγελία κατηγοριών.

Σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο έως και 50.000 δολάρια, ενώ είναι και πιθανή η φυλάκισή του.

Ο δήμαρχος του Μάουι, Ρίτσαρντ Μπίσεν, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τους επισκέπτες: «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, αυτό δεν είναι το είδος του επισκέπτη που καλωσορίζουμε. Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές. Καλωσορίζουμε όσους αντιμετωπίζουν την άγρια ζωή μας με φροντίδα και “αλόχα”».

Φώκια Χαβάι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Ηράκλειο: Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας – Ήταν αιμόφυρτη στην άσφαλτο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Βρετανία: Ο Στάρμερ δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι δεν θα αποχωρήσει από τη θέση του

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ώρες πριν

Πάνω από 14.000 αρκούδες θανατώθηκαν πέρυσι στην Ιαπωνία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ηλιούπολη: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται η δεύτερη 17χρονη μετά την πτώση της από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ζαγόρι: Αυστριακός τουρίστας έπεσε σε μονοπάτι και τραυματίστηκε – Επιχείρηση διάσωσης

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Φέτος θα είμαι στη θέση της κριτικής επιτροπής