Ο “Χάτσικο” της Ναυπακτίας βρήκε φροντίδα – Από την αναμονή στην ελπίδα – Βίντεο

Συγκίνηση είχε προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στην Αιτωλοακαρνανία η ιστορία του σκύλου που πολλοί αποκάλεσαν «Χάτσικο της Ναυπακτίας». Το ζώο παρέμενε ακούραστα στο ίδιο σημείο, περιμένοντας εκείνον που είτε τον έχασε είτε τον εγκατέλειψε.

Ο μικρός σκύλος – ο… «Χάτσικο της Ναυπακτίας» – βρισκόταν για ημέρες στο ίδιο σημείο, κοιτώντας κάθε άνθρωπο και κάθε αυτοκίνητο που περνούσε, σαν να πίστευε πως κάποια στιγμή θα εμφανιστεί το γνώριμο πρόσωπο που αναζητούσε.

Όπως τονίζει το nafpaktianews.gr, η εικόνα του ζώου συγκίνησε κατοίκους της περιοχής αλλά και χρήστες των social media, με πολλούς να σπεύδουν να βοηθήσουν.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των κατοίκων, οι οποίοι καθημερινά του προσέφεραν τροφή, νερό και φροντίδα, χωρίς να το αφήσουν ούτε στιγμή αβοήθητο.

Παρά την αγάπη που δεχόταν, ο μικρός σκύλος παρέμενε πιστός στο σημείο όπου είχε βρεθεί, συνεχίζοντας να περιμένει.

Το πρωί της Τρίτης (12/5), η Φιλοζωική Δράση Ναυπάκτου σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπακτίας προχώρησε στη συλλογή του σκύλου, δίνοντάς του πλέον μία πραγματική ευκαιρία για ασφάλεια και προστασία. Άμεσα μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για τις απαραίτητες εξετάσεις και τη φροντίδα του.

Παράλληλα, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την υιοθεσία του από μεγάλη φιλοζωική ομάδα της Αθήνας, με όλους να ελπίζουν πως ο μικρός «Χάτσικο» θα αφήσει πίσω του τη μοναξιά και την αναμονή, βρίσκοντας σύντομα τη ζεστή οικογένεια και την αγάπη που αξίζει.