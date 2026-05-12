“Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού” – Το μήνυμα του Χαμόγελου του Παιδιού για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, Το Χαμόγελο του Παιδιού σε ανάρτησή του εστιάζει στην ανάγκη για άμεση ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων που βιώνουν έντονη πίεση, άγχος ή συναισθηματική δυσκολία.

Ο οργανισμός τονίζει ότι τέτοιες υποθέσεις αναδεικνύουν με δραματικό τρόπο τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης, ειδικά όταν πρόκειται για ανηλίκους που μπορεί να βρίσκονται σε ψυχική επιβάρυνση χωρίς να το εκφράζουν ανοιχτά.

Όπως επισημαίνεται, πολλά παιδιά και έφηβοι δεν ζητούν εύκολα βοήθεια, ακόμη κι όταν βιώνουν έντονο άγχος, θλίψη ή πίεση. Για τον λόγο αυτό, καθοριστικό ρόλο έχουν το σχολείο, η οικογένεια αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να αναγνωρίζονται έγκαιρα τα σημάδια δυσκολίας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπογραμμίζει την αποφυγή υπερέκθεσης προσωπικών στοιχείων ή λεπτομερειών που μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω ευάλωτους ανθρώπους ή να επηρεάσουν αρνητικά άλλους εφήβους.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σε τέτοιες στιγμές, χρειάζεται όλοι, Μέσα Ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομερειών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειές και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία.

Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης. Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα το διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ένα παιδί που νιώθει μόνο, πιεσμένο, φοβισμένο ή κουρασμένο.

Και οι λέξεις αυτές μπορεί να μη λειτουργήσουν ως ενημέρωση, αλλά ως ταύτιση. Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο. Ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε. Με σεβασμό στο παιδί που το έγραψε. Με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να το διαβάσει. Για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.