ΕΑΑΚ για επίθεση εντός του ΑΠΘ: συμμορίτικη και καταδρομική επίθεση σε βάρος φοιτητών και φοιτητριών από προβοκάτορες

Για συμμορίτικη και καταδρομική επίθεση σε βάρος φοιτητών και φοιτητριών κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή τους τα ΕΑΑΚ, με αφορμή το σοβαρότατο επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα εντός του ΑΠΘ που είχε ως συνέπεια επτά φοιτητές να τραυματιστούν.

“Καταγγέλλουμε τη συμμορίτικη, καταδρομική επίθεση σε βάρος φοιτητών και φοιτητριών σήμερα το πρωί στο Πολυτεχνείο ΑΠΘ, που οδήγησε στον τραυματισμό φοιτητών και φοιτητριών, στην εισβολή των ΜΑΤ στο ΑΠΘ και σε προσαγωγές δεκάδων φοιτητών και φοιτητριών μέσα από χώρο ασύλου”, τονίζεται αρχικά στην ανακοίνωση των ΕΑΑΚ η οποία συνεχίζει ως εξής:

“Προβοκατόρικα στοιχεία, με καλυμμένα πρόσωπα, φορώντας κράνη και φέροντας επικίνδυνο εξοπλισμό, που ήταν συγκεντρωμένα σε «πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό» μέσα στο ΑΠΘ, επιτέθηκαν σε μέλη των ΕΑΑΚ και ανένταχτους φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονταν για παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. Πάνω στο μένος τους δεν δίστασαν να σπάσουν τα δάχτυλα φοιτήτριας, ενώ τουλάχιστον τρεις φοιτητές και φοιτήτριες βρίσκονται στο νοσοκομείο”.

Σύμφωνα με τα μέλη των ΕΑΑΚ, “η επίθεση αυτή και οι φορείς της, έχουν στόχο να χτυπηθεί το φοιτητικό κίνημα, οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι διαδικασίες τους. Γίνεται μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές και βρίσκεται σε σύμπλευση και συντονισμό με τα σχέδια της κυβέρνησης και των αντιδραστικών πρυτανειών να διαλύσουν τους φοιτητικούς συλλόγους. Δεν το πέτυχαν με τους αυταρχικούς νόμους, με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με την άμεση καταστολή, θέλουν να το πετύχουν με την αξιοποίηση χαφιέδικων ομάδων, είτε άμεσα είτε έμμεσα συνδεδεμένων με την ασφάλεια. Άλλωστε το ποιος είναι ο στόχος φαίνεται από την άμεση εισβολή των ΜΑΤ στο ΑΠΘ και τις δεκάδες προσαγωγές φοιτητών και φοιτητριών, θυμάτων της επίθεσης, ή και άσχετων, που ακολούθησαν. Ο μακράν μεγαλύτερος αριθμός προσαγωγών συνδικαλιστών σε πανεπιστήμιο εδώ και μισό αιώνα και μάλιστα μόλις μια μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές”.

Στην ίδια ανακοίνωση τα ΕΑΑΚ καταφέρονται κατά δημοσιευμάτων περί «βεντέτας» φοιτητικών ομάδων χαρακτηρίζοντάς τα συκοφαντικά και ψευδή και τονίζοντας πως “είναι προφανές ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες χτυπήθηκαν αναίτια από ομάδες άσχετες με τους φοιτητικούς συλλόγους”.

Όπως επισημαίνουν τα ΕΑΑΚ, η σημερινή επίθεση σε βάρος φοιτητών δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά πρόκειται “για την κλιμάκωση της πρακτικής χαφιέδικων ομάδων, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το φοιτητικό κίνημα και τους φοιτητικούς συλλόγους”. “Έχει προηγηθεί επίθεση σε φοιτητές και φοιτήτριες και βάψιμο με σπρέι φοιτήτριας συνδικαλίστριας στη Φιλοσοφική ΑΠΘ, επιθέσεις σε άλλες πόλεις, διαρρήξεις στεκιών σχημάτων των ΕΑΑΚ, ενώ, εδώ και μέρες, τοιχοκολλάται αφίσα με χαφιέδικο, συκοφαντικό περιεχόμενο, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και στην Κρήτη, σε μια οργανωμένη προσπάθεια να νομιμοποιηθεί η σημερινή ακραία επίθεση”, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της φοιτητικής παράταξης με αφορμή τη σημερινή επίθεση σε βάρος φοιτητών εντός του ΑΠΘ.

Τονίζεται δε πως “σοβαρή όμως πολιτική ευθύνη έχουν και οι δυνάμεις, που δεν έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις αυτών των ομάδων, ούτε το οργανωμένο, προβοκατόρικο σχέδιο επίθεσης στο φοιτητικό κίνημα, αντίθετα επιχειρούν να τις νομιμοποιήσουν και τις συνδράμουν στην χαφιέδικη δράση τους. Αποκορύφωμα της πρακτικής τους είναι ότι μισή ώρα μετά την επίθεση έκαναν αναρτήσεις «πού είναι τα ΕΑΑΚ»”.

Η φοιτητική παράταξη ζητά την απελευθέρωση των προσαχθέντων τονίζοντας πως “το φοιτητικό κίνημα δεν τρομοκρατείται ούτε από την κυβέρνηση και την αστυνομία, ούτε από το μακρύ χέρι της ασφάλειας, τις προβοκατόρικες ομάδες”.

“Οι αυριανές φοιτητικές εκλογές είναι σφυγμομέτρηση για τα σχέδια εμφανών και αφανών μηχανισμών και για την απομόνωση των προβοκατόρων, των συνεργατών τους και όσων τους καλύπτουν. Δίνουμε απάντηση με μαζική συμμετοχή και ψήφο στα ΕΑΑΚ, τη μόνη δύναμη που έμπρακτα υπερασπίζεται τους φοιτητικούς συλλόγους ενάντια στα σχέδια κράτους και παρακράτους”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση των ΕΑΑΚ για τα σημερινά γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.