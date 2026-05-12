Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στην Αγίας Σόφιας και το γκρέμισε – Δείτε φωτο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στην Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε!

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 09:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το φορτηγό έπεσε πάνω στο περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.

“Μια κοπέλα με ποδήλατο ψώνιζε εκείνη την ώρα και ευτυχώς πετάχτηκε”, ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

ΟΙ πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός.